Analyst traut DocMorris 20% mehr zu: Jetzt steigt auch Rossmann ins Geschäft ein

Analyst Jan Koch sieht vier zentrale Kurstreiber für die Schweizer: "Das voraussichtliche Aufwärtspotenzial gegenüber der Prognose für 2026, ein geringerer Finanzierungsbedarf, die günstigeren regulatorischen Rahmenbedingungen und der unterschätzte Wert von TeleClinic", fasst er zusammen.

Zwei Tage vor einem wichtigen Unternehmensupdate dreht die Deutsche Bank an der Bewertungsschraube für DocMorris. Das Kursziel für die Online-Apotheke steigt auf 11,50 Schweizer Franken. Gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht das einem Aufwärtspotenzial von etwa 20 Prozent.

An der Börse kam das gut an: Die Aktie legte am Montag um mehr als zehn Prozent auf 9,51 Franken zu. Die Jahresbilanz der Aktie liest sich inzwischen beachtlich: Plus 46 Prozent seit Jahresbeginn.

Am Mittwoch folgt das nächste Kapitel. Dann veröffentlicht DocMorris ein Trading Update für das erste Halbjahr 2026. Vorfreude dürfte dabei eine Rolle spielen: Ende Juni hatte das Unternehmen bereits durchblicken lassen, dass das Wachstumstempo im zweiten Quartal höher lag als im ersten, getragen vor allem vom Geschäft mit rezeptpflichtigen Medikamenten und digitalen Angeboten.

Intern wird derweil umgebaut. Rund 100 Vollzeitstellen fallen konzernweit weg. Der Grund ist weniger klassischer Stellenabbau als strategische Neuausrichtung: Künstliche Intelligenz soll Routineprozesse übernehmen, damit Kapazitäten dort entstehen, wo der direkte Kundenkontakt zählt. CEO Walter Hess stellte die Maßnahme in eine Reihe mit der bereits vollzogenen Bündelung der Logistik am niederländischen Standort Heerlen.

Unterdessen formiert sich neue Konkurrenz. Laut dem Fachmedium "Apotheke Adhoc" will die Drogeriemarktkette Rossmann noch in diesem Jahr ins deutsche Versandapothekengeschäft einsteigen – und dabei von den Niederlanden aus auch verschreibungspflichtige Medikamente anbieten. Anders als Mitbewerber dm geht Rossmann damit einen Schritt weiter. Diese Meldung hatte die DocMorris-Aktie am Freitag noch spürbar gedrückt.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +12,82 % und einem Kurs von 10,45EUR auf Lang & Schwarz (13. Juli 2026, 12:18 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 11,17 CHF , was eine Steigerung von +14,24% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen Jetzt Report kostenlos herunterladen!