DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Porsche AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Porsche AG mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Buy" belassen. Hohe Kosten für die Neuausrichtung des Sportwagenbauers dürften vollständig durch die Auflösung von Rückstellungen im Zuge von Einigungen mit Zulieferern ausgeglichen werden, schrieb Tim Rokossa in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Quartalszahlen. Daher rechnet er nicht mit neuen belastenden Sondereffekten./niw/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,51 % und einem Kurs von 45,05EUR auf Tradegate (13. Juli 2026, 11:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Tim Rokossa

Analysiertes Unternehmen: Porsche AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 45

Kursziel alt: 45

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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