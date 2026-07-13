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    Besonders beachtet!

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    IONOS Group - Aktie gewinnt kräftig - 13.07.2026

    Am 13.07.2026 ist die IONOS Group Aktie, bisher, um +4,73 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der IONOS Group Aktie.

    Besonders beachtet! - IONOS Group - Aktie gewinnt kräftig - 13.07.2026
    Foto: 996360666

    IONOS Group ist ein führender europäischer Anbieter von Webhosting und Cloud-Diensten, bekannt für seinen personalisierten Kundenservice und benutzerfreundliche Plattformen, insbesondere für KMUs. Hauptkonkurrenten sind GoDaddy, Bluehost und AWS.

    IONOS Group Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.07.2026

    Mit einer Performance von +4,73 % konnte die IONOS Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die IONOS Group Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,14 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 29,90, mit einem Plus von +4,73 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

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    Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die IONOS Group Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +21,62 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die IONOS Group Aktie damit um -1,47 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,88 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei IONOS Group auf +6,15 %.

    Während IONOS Group heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,64 %. Damit gehört IONOS Group heute zu den auffälligeren Werten.

    IONOS Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,47 %
    1 Monat +6,88 %
    3 Monate +21,62 %
    1 Jahr -29,69 %
    Stand: 13.07.2026, 12:00 Uhr

    Informationen zur IONOS Group Aktie

    Es gibt 140 Mio. IONOS Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,16 Mrd.EUR € wert.

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    IONOS Group SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation


    EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: IONOS Group SE / Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 // Aktienrückkauf – …

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    Ob die IONOS Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur IONOS Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    IONOS Group

    +5,24 %
    +4,44 %
    +12,30 %
    +21,28 %
    -29,89 %
    +111,11 %
    +43,68 %
    ISIN:DE000A3E00M1WKN:A3E00M
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