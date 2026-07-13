Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 13.07.26
Foto: adobe.stock.com
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 13.07.26 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist E-Stoxx 50 (+0,01 %) genz vorne. Gefolgt von DAX (+0,14 %).
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Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|E-Stoxx 50
|
Classic
|PJ35K0
|193,28 Tsd.
|E-Stoxx 50
|
Classic
|DU451K
|192,00 Tsd.
|E-Stoxx 50
|
Classic
|PK0W5F
|188,79 Tsd.
|DAX
|
Classic
|DY15PZ
|119,21 Tsd.
|E-Stoxx 50
|
Classic
|PL27RM
|92,44 Tsd.
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