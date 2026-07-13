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    AKTIEN IM FOKUS

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    Chip- und KI-Titel leiden unter asiatischer Tech-Schwäche

    Für Sie zusammengefasst
    • Techschwäche in Korea und Japan drückt Märkte
    • Gewinnmitnahmen bei KI-Titeln nach starken Anstiegen
    • SK Hynix hat sich seit Ende 2022 vervielfacht
    AKTIEN IM FOKUS - Chip- und KI-Titel leiden unter asiatischer Tech-Schwäche
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Halbleiter- und KI-Aktien sind am Montag von der Tech-Schwäche in Südkorea und Japan mit nach unten gezogen worden. Die dortigen Leitindizes Kospi und Nikkei 225 büßten wegen ihrer starken Abhängigkeit von Technologieaktien knapp neun beziehungsweise 1,9 Prozent ein. Damit zollten sie ihrem guten Lauf seit Jahresbeginn weiter Tribut. Diesem Sog konnten sich auch deutsche und europäische Branchenwerte nicht entziehen.

    Marktbeobachter nannten als wesentlichen Grund für die Verluste in Asien Gewinnmitnahmen angesichts der unter dem Strich nach wie vor satten Kursanstiege bei Titeln mit Bezug zu Künstlicher Intelligenz (KI). Als Auslöser dienten Nachrichten aus dem Nahen Osten, wo die USA und der Iran im Konflikt um die Meeresstraße von Hormus die Eskalation weiter vorantreiben.

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    Gegen Mittag büßte Dax -Schlusslicht Infineon 1,6 Prozent ein. Im MDax belegte Elmos mit minus 1,4 Prozent einen der hinteren Plätze. Damit gehen die Gewinnmitnahmen bei KI-Aktien erst einmal weiter.

    Europaweit zeigte sich ein ähnliches Bild: Im EuroStoxx 50 lag der Chipzulieferer ASML mit einem Kursverlust 1,2 Prozent weit hinten und im Cac 40 der Hersteller STMicro mit minus 0,9 Prozent.

    Mit Blick auf die Talfahrt des südkoreanischen Halbleiterherstellers SK Hynix , der am Freitag mit seiner Zweitnotierung in den USA ein gutes Börsendebüt gefeiert hatte, sprachen Marktbeobachter von Umschichtungen hin zu den nun an der US-Technologiebörse Nasdaq gehandelten American Depositary Receipts (ADRs). Dadurch sei der Kospi erneut stark unter Druck geraten.

    Der Wert der SK-Hynix-Aktie in Korea hat sich allerdings seit Ende 2022 auch mehr als verfünfundzwanzigfacht, - nicht zuletzt, da der KI-Boom die Preise für Speicherchips in die Höhe getrieben und zu Rekordgewinnen geführt hatte./gl/niw/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie

    Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,65 % und einem Kurs von 167,4 auf Tradegate (13. Juli 2026, 11:55 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um -3,68 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,45 %.

    Die Marktkapitalisierung von ASML Holding bezifferte sich zuletzt auf 600,39 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.987,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der ASML Holding Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.700,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.300,00EUR was eine Bandbreite von +9,80 %/+48,56 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung von Infineon: Diskussionen über mögliche weitere Korrekturen und Kaufniveaus (z. B. ~60 € oder 40 €), ob die Rally fundamentals stützt oder eher eine charttechnische Konsolidierung ist, Bewertungen wie KGV, langfristige Risikoabschätzungen und ein technisches Verkaufssignal durch Unterschreiten der 50‑Tage‑Linie.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Infineon Technologies eingestellt.

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