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    VW-Chef nennt erstmals Zahl

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    Bis zu 50.000 Jobs bedroht

    Für Sie zusammengefasst
    • Konzern nennt mögliche Kürzung von 50 000 Jobs
    • Verwaltung und Infrastrukturkosten 20 Prozent über
    • Genaue Zahl der Einschnitte weiterhin nicht fest
    VW-Chef nennt erstmals Zahl - Bis zu 50.000 Jobs bedroht
    Foto: Ole Spata - dpa

    WOLFSBURG (dpa-AFX) - Volkswagen-Konzernchef Oliver Blume hat erstmals das mögliche Ausmaß der erwarteten Einschnitte bei Europas größtem Autobauer genannt. Ohne Veränderung der Arbeitskosten würde sich eine Größenordnung von rund 50.000 Stellen weltweit ergeben, sagte er einem internen Interview im Volkswagen-Intranet zufolge, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Zuvor hatte der "Spiegel" berichtet.

    Diese Zahl ergibt sich laut Blume aus dem Vorhaben, die Kosten für Verwaltung, Infrastruktur und Unterstützung des Kerngeschäfts auf ein wettbewerbsfähiges Niveau zu senken. Die entsprechenden Kosten lägen bei Volkswagen noch um 20 Prozent über dem Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen. Das bedeute, dass "eine theoretische Ableitung ohne Veränderung der Arbeitskosten rund 50.000 Stellen weltweit ergeben" würde.

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    Derzeit werde in allen Marken, Gesellschaften und Regionen ermittelt, welche Anpassungen nötig und möglich seien. Personalkosten ergäben sich neben der Zahl der Beschäftigten aus den Arbeitskosten. "Diesen Hebel müssen wir ebenfalls ziehen", sagte er und deutete damit an, dass der genaue Personalabbau noch nicht feststehe./tst/DP/stw

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