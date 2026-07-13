Statt auf BMW, Mercedes-Benz & VW sollten Anleger jetzt auf diese Aktie schauen!

Willkommen zum SmartBroker+ Chart der Woche – Daimler Truck

Die deutsche Automobilindustrie steckt in der Krise. Ob wieder einmal oder immer noch, ist als Frage längst zur Nebensache geworden, denn wirtschaftlich steht sowohl für die Unternehmen als auch den Wirtschaftsstandort Deutschland viel auf dem Spiel. Im Fall von Werksschließungen, wie sie derzeit vor allem bei VW diskutiert werden, könnten hierzulande Zehntausende Jobs quer durch die gesamte Lieferkette wegfallen – ein empfindlicher Verlust in einem konjunkturell ohnehin schwachen Umfeld.

Dass sich die Branche in einer Konsolidierung befindet, bedeutet für Anlegerinnen und Anleger jedoch auch eine Chance. Der stark gestiegene Wettbewerbsdruck vor allem durch chinesische Hersteller sorgt für Handlungs- und Innovationsdruck. Dass sich die Konzerne jetzt um operative Verschlankung bemühen, könnte sich beim Gelingen der Bemühungen in mehr Wettbewerbsfähigkeit und höheren Unternehmensgewinnen niederschlagen. Damit steigen auch die Chancen auf einen Turnaround der angeschlagenen Papiere von BMW, Mercedes-Benz und Volkswagen, denn an der Börse wird bekanntlich die Zukunft und nicht die Vergangenheit gehandelt.

Warum auf einen Turnaround hoffen, wenn die Rallye hier schon läuft?

Möglicherweise schauen Anlegerinnen und Anleger bei Automobilwerten jedoch an das völlig falsche Ende des Produktspektrums. Während bei wallstreetONLINE in den vergangenen Wochen ein steigendes Leserinnen- und Leserinteresse an Papieren aus der PKW-Branche zu erkennen ist, zeichnet sich bei einem Wert schon jetzt eine potenziell aussichtsreiche Kursentwicklung ab.

Die Rede ist vom Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck, dessen Anteile in den vergangenen Wochen und Monaten sehr viel weniger stark unter Verkaufsdruck standen und wo von Krise bislang nichts zu hören ist. Zwar entwickelten sich die Erlöse und Gewinne zuletzt auch hier rückläufig, doch die ganz großen Gewinneinbrüche sind ausgeblieben. Das sorgt für eine deutlich aussichtsreichere Ausgangslage, um von einem Wiederaufschwung auf dem europäischen und weltweiten Fahrzeugmarkt zu profitieren, zumal die internationale Konkurrenz hier deutlich kleiner ist als auf dem Markt für Personenkraftwagen.

Daimler Truck Chartsignale

Kurze, aber erfolgreiche Börsenhistorie: Zwar ist Daimler Truck noch nicht lange an der Börse notiert, doch die Aktie befindet sich vom Start weg in einem Aufwärtstrend.

Zwar ist Daimler Truck noch nicht lange an der Börse notiert, doch die Aktie befindet sich vom Start weg in einem Aufwärtstrend. Hohe relative Stärke: Trotz der ausgeprägten Branchenkrise sind der Aktie auch in diesem Jahr Kursgewinnen gelungen. Das zeugt von anhaltendem Kaufinteresse.

Trotz der ausgeprägten Branchenkrise sind der Aktie auch in diesem Jahr Kursgewinnen gelungen. Das zeugt von anhaltendem Kaufinteresse. Trendbeschleunigung: In den vergangenen Monaten hat Daimler Truck einen steileren Aufwärtstrend als in den letzten Jahren etablieren können.

In den vergangenen Monaten hat Daimler Truck einen steileren Aufwärtstrend als in den letzten Jahren etablieren können. Chance auf Ausbruch: Dadurch handelt das Papier jetzt mit einer starken Chance, den Widerstand bei 45,00 Euro zu knacken und neue Rekordhochs zu erreichen.



Quelle: Eigene Darstellung, abgebildeter Zeitraum: 06.07.2021 bis 06.07.2026

Bitte beachten Sie: Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen.

Daimler Truck fährt dem Rest der Branche davon

Die Börsenhistorie von Daimler Truck ist vergleichsweise jung. Die Nutzfahrzeugsparte der ehemaligen Daimler AG wurde im Dezember 2021 an die Börse gebracht. Der IPO-Preis lag damals bei 28,00 Euro. Demgegenüber hat sich die Aktie trotz des schwierigen Branchen- und Wettbewerbsumfelds zwar volatil, insgesamt aber zufriedenstellend entwickelt. Grundsätzlich liegt hier ein mehrjähriger Aufwärtstrend vor. Nur nach oben war das Kursgeschehen in den vergangenen zwei Jahren gedeckelt. Vor allem der Bereich um 45,00 Euro entpuppte sich als für die Käuferinnen und Käufer nicht zu überwindende Hürde.

Umso robuster präsentierten sich dafür die Unterstützungen im Bereich von 35,00 und 40,00 Euro. Auch die übergeordnete Aufwärtstrendlinie schob allzu heftigen Abverkäufen immer wieder einen Riegel vor. Das zeigt die grundsätzliche Bereitschaft von Investoren, die Aktie nach Rücksetzern zu kaufen und zeugt von einer hohen Wertschätzung des Unternehmens und seiner Ertragskraft als Premiumhersteller im Nutzfahrzeugsegment.

Trotz Krise: Aktie jetzt mit Ausbruchschance

Gegenüber dem Jahresauftakt notiert die Daimler-Truck-Aktie zweistellig im Plus. Damit ist sie im deutschen Leitindex DAX der einzige Fahrzeughersteller mit einer für dieses Jahr positiven Bilanz. Das beweist eine hohe relative Stärke gegenüber einer sonst schwachen Branche. Im Chart ist das an einem seit Ende letzten Jahres beschleunigten Aufwärtstrend zu erkennen. Zuletzt spielte sich das Kursgeschehen überwiegend im Bereich von 40,00 bis 45,00 Euro ab. Da sich gleichzeitig die technischen Indikatoren RSI und MACD gesteigert haben, wächst der Aufwärtsdruck und damit die Chance darauf, dass der Widerstand bei 45,00 Euro geknackt werden und die Aktie vor einer Ausbruchsrallye stehen könnte.

In diesem Fall dürften neue Allzeithochs folgen, die in der technischen Analyse als Kaufsignale gelten. Um dieses Szenario nicht zu gefährden, sollte Daimler Truck jedoch nicht mehr nachhaltig unter den um 40,00 Euro liegenden Unterstützungsbereich fallen, da das Unterschreiten der 50-Tage-Linie ein Verkaufssignal bedeuten würde.

Grundsätzlich überwiegen jedoch für alle Kurse oberhalb der 200-Tage-Linie die mittel- und langfristigen Aufwärtschancen. Fundamental dürften Daimler Truck die vor allem in den USA anhaltend robuste Wirtschaftslage sowie der KI- und Rohstoffboom in die Hände spielen, die für ein steigendes Transportaufkommen und eine höhere Nachfrage nach Logistikdienstleistungen sorgen.

Premium-Hersteller, aber fairer Preis für die Aktie

Mit Blick auf die Unternehmensbewertung ergibt sich ein überwiegend positives Bild. Zwar liegt das für 2026 erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,7 deutlich über dem 5-Jahres-Durchschnitt von 10,5. Doch bereits für das kommende Jahr ist Daimler Truck mit einem KGVe von 9,8 und damit einem unterdurchschnittlichen Gewinnvielfachen bewertet. Hierfür muss dem Unternehmen jedoch der von Analystinnen und Analysten erwartete Gewinnsprung von rund 2,4 auf 3,25 Milliarden Euro gelingen.

Mitbewerber Traton kommt zwar sowohl auf ein niedrigeres KGV als auch ein geringeres EV/EBITDA-Verhältnis, allerdings kann Daimler Truck vor allem beim Cashflow überzeugen, wo Renditen von 4,0 und 4,6 Prozent in 2026 und 2027 erwartet werden. Den Stuttgartern gelingt es also besser als der Konkurrenz, seinen Anlegerinnen und Anlegern Mittelzuflüsse zu erwirtschaften, was höhere Vielfache bei anderen Kennzahlen rechtfertigt.

Die höhere Liquidität kommt Anlegerinnen und Anlegern unmittelbar zugute. Für 2026 wird eine Dividendenrendite von 4,3 Prozent erwartet, sie soll 2027 auf bis zu 5,1 Prozent klettern. Demgegenüber bietet Traton 3,4 und 4,8 Prozent. Damit erscheint Daimler Truck innerhalb deutscher Nutzfahrzeughersteller als der attraktivere Wert – auch weil die Margen aufgrund der Positionierung als Premium-Hersteller höher sind.

Kursziele steigen, optimistische Einschätzungen in der Überzahl

Unter Analystinnen und Analysten werden die Chancen der Aktie auf weitere Kursgewinne als hoch eingeschätzt. Bei insgesamt 17 Bewertungen kommt Daimler Truck sechsmal auf „Kaufen“ sowie weitere sechsmal auf „Übergewichten“. Dem stehen zwei neutrale Bewertungen, eine mit „Reduzieren“ und zwei mit „Verkaufen“ gegenüber, was insgesamt eine Empfehlung zum „Übergewichten“ der Anteile ergibt.

Der faire Wert wird im Durchschnitt aller Kursziele auf 47,65 Euro veranschlagt. Das impliziert gegenüber dem Kurs vom Montagmittag eine Upside von 13,8 Prozent. Das mit 30,00 Euro gegenwärtig niedrigste Kursziel stammt von MWB Research, dem stehen als höchstes Kursziel 55,00 Euro gegenüber, empfohlen von der britischen Großbank Barclays. Insgesamt steigt das mittlere Kursziel seit dem Jahresanfang, was auf wachsende Zuversicht unter Expertinnen und Experten schließen lässt. In 2026 gestartet war Daimler Truck mit einem mittleren Kursziel von 41,87 Euro.

Daimler Truck auf einen Blick

ISIN: DE000DTR0CK8

DE000DTR0CK8 Börsenwert: 32,0 Milliarden Euro

32,0 Milliarden Euro Dividendenrendite: 4,3 Prozent

4,3 Prozent KGVe 2026: 13,7

13,7 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Übergewichten

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Disclaimer: Ausdrücklich weist die Smartbroker AG darauf hin, dass ein Investment in Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente im Sinne des WpHG grundsätzlich mit erheblichen Chancen und Risiken (Preis-, Markt-, Währungs-, Volatilitäts-, Bonitäts- und sonstigen Risiken) verbunden ist und ein Totalverlust des investierten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Die Smartbroker AG empfiehlt deshalb jedem Leser sich vor einer Anlageentscheidung intensiv mit den Chancen und allen Risiken auseinander zu setzen und sich umfassend zu informieren.

Sämtliche verwendeten Wertentwicklungsangaben, sei es für die Vergangenheit oder im Sinne einer Prognose bzw. Einschätzung sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse bzw. Wertentwicklungen. Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind unverbindlich sowie ohne Gewähr.

Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Eine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung, insbesondere in der Form einer individuellen Anlageberatung, der individuellen steuerlichen Situation und unter Einbeziehung allgemeiner sowie objektspezifischer Grundlagen, Chancen und Risiken, erfolgt ausdrücklich nicht.

Bei den vorliegend dargestellten Informationen handelt es sich um eine Werbemitteilung, die nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit einer Finanzanalyse genügt bzw. nicht in Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt wurde und auch keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen unterliegt.

Die angebotenen Beiträge stellen weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar, weil sie die persönlichen Verhältnisse des Kunden nicht berücksichtigen. Sie dienen lediglich Ihrer Information und der Unterstützung Ihrer selbständigen Anlageentscheidung.

Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Ein Investment in Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente im Sinne des WpHG ist grundsätzlich mit erheblichen Chancen und Risiken (Preis-, Markt-, Währungs-, Volatilitäts-, Bonitäts- und sonstigen Risiken) verbunden und ein Totalverlust des investierten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Die Smartbroker AG empfiehlt deshalb jedem Anleger sich vor einer Anlageentscheidung intensiv mit den Chancen und allen Risiken auseinanderzusetzen.