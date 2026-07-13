Hayes sieht Bitcoin bei 1 Million – wenn die KI-Blase den Markt zerlegt

Arthur Hayes hat im "Thinking Crypto"-Podcast eine der brutalsten Bitcoin-Thesen des Jahres aufgestellt: Der BitMEX-Mitgründer und Maelstrom-Investor hält 1 Million US-Dollar für Bitcoin im nächsten großen Zyklus für möglich. Ethereum sieht er sogar bei 100.000 bis 200.000 US-Dollar. Doch sein Szenario ist kein einfacher Bullenruf. Hayes glaubt, dass Bitcoin seinen echten Tiefpunkt erst findet, wenn eine KI-Blase platzt und einen Schock auslöst, der größer sein könnte als die Finanzkrise von 2008.

Im Kern sagt Hayes: Die KI-Euphorie hat dem restlichen Markt Kapital entzogen. Seit dem Start von ChatGPT Ende 2022 sei massiv Geld in KI-Aktien, Rechenzentren, Chips und Infrastruktur geflossen. Bitcoin und andere Risikoanlagen hätten darunter gelitten. "Ich glaube, dass die KI im Grunde das gesamte Kapital aus dem Markt gesaugt hat", sagte Hayes. "Sie saugt weiterhin das gesamte Kapital ab." Erst wenn dieser Trade kippt, erwartet er den Ausverkauf, der Bitcoin noch einmal nach unten reißen könnte. Dort sieht Hayes den Boden vor der nächsten Rallye.