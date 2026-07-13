🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsBitcoin CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu Bitcoin

    Der Crash vor der Million

    937 Aufrufe 937 0 Kommentare 0 Kommentare

    Hayes sieht Bitcoin bei 1 Million – wenn die KI-Blase den Markt zerlegt

    Arthur Hayes erwartet Bitcoin bei 1 Million US-Dollar. Doch vorher könnte die KI-Blase platzen und alle Risikoanlagen in einen harten Ausverkauf reißen.

    Für Sie zusammengefasst
    Der Crash vor der Million - Hayes sieht Bitcoin bei 1 Million – wenn die KI-Blase den Markt zerlegt
    Foto: DALL*E

    Arthur Hayes hat im "Thinking Crypto"-Podcast eine der brutalsten Bitcoin-Thesen des Jahres aufgestellt: Der BitMEX-Mitgründer und Maelstrom-Investor hält 1 Million US-Dollar für Bitcoin im nächsten großen Zyklus für möglich. Ethereum sieht er sogar bei 100.000 bis 200.000 US-Dollar. Doch sein Szenario ist kein einfacher Bullenruf. Hayes glaubt, dass Bitcoin seinen echten Tiefpunkt erst findet, wenn eine KI-Blase platzt und einen Schock auslöst, der größer sein könnte als die Finanzkrise von 2008.

    Im Kern sagt Hayes: Die KI-Euphorie hat dem restlichen Markt Kapital entzogen. Seit dem Start von ChatGPT Ende 2022 sei massiv Geld in KI-Aktien, Rechenzentren, Chips und Infrastruktur geflossen. Bitcoin und andere Risikoanlagen hätten darunter gelitten. "Ich glaube, dass die KI im Grunde das gesamte Kapital aus dem Markt gesaugt hat", sagte Hayes. "Sie saugt weiterhin das gesamte Kapital ab." Erst wenn dieser Trade kippt, erwartet er den Ausverkauf, der Bitcoin noch einmal nach unten reißen könnte. Dort sieht Hayes den Boden vor der nächsten Rallye.

    Gefährlich findet er vor allem die Finanzierung des KI-Booms. Viele Käufe teurer KI-Chips würden über Kredite bezahlt, während die Hardware schneller veralten könnte, als die Finanzierungsmodelle unterstellen. Dazu komme Preisdruck durch günstigere chinesische KI-Modelle. Wenn die erwarteten Cashflows aus der KI-Infrastruktur nicht aufgehen, könnten Kredite faul werden. Hayes formuliert das drastisch: "Als Kreditereignis wird dies größer sein als die Subprime-Krise."

    Ihre Lieblingsaktie geschenktwallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!

     

    Für Anleger bündelt die These Gier und Angst. Auf der einen Seite steht Bitcoin bei 1 Million US-Dollar. Auf der anderen Seite steht der Weg dorthin: ein möglicher KI-Crash, ein Ausverkauf bei Risikoanlagen und eine Flucht aus Banken und KI-Unternehmen. Hayes erwartet, dass Regierungen und Zentralbanken dann erneut massiv stützen. Kapital könnte in Bitcoin und Gold fließen.

    Andere Analysten bleiben kurzfristig vorsichtiger. Bitcoin steckt weiter im Bärenmarkt, belastet von Vierjahreszyklus, Inflation, Zinsangst und dem Abbau von Hebel. Einige halten weitere Rückschläge für möglich, sehen bei nachlassender Zinsangst aber eine Erholung in Richtung 100.000 US-Dollar bis Jahresende. Hayes geht weiter: Für ihn kommt die große Bitcoin-Chance erst nach dem großen KI-Schock.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Der Crash vor der Million Hayes sieht Bitcoin bei 1 Million – wenn die KI-Blase den Markt zerlegt Arthur Hayes erwartet Bitcoin bei 1 Million US-Dollar. Doch vorher könnte die KI-Blase platzen und alle Risikoanlagen in einen harten Ausverkauf reißen.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     