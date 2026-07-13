Der Crash vor der Million
Hayes sieht Bitcoin bei 1 Million – wenn die KI-Blase den Markt zerlegt
Arthur Hayes erwartet Bitcoin bei 1 Million US-Dollar. Doch vorher könnte die KI-Blase platzen und alle Risikoanlagen in einen harten Ausverkauf reißen.
- Hayes prognostiziert Bitcoin bei einer Million Dollar
- KI-Boom könnte kippen und Risikoanlagen in Panik
- Kreditfinanzierter KI-Boom droht eine große Kreditkrise
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Arthur Hayes hat im "Thinking Crypto"-Podcast eine der brutalsten Bitcoin-Thesen des Jahres aufgestellt: Der BitMEX-Mitgründer und Maelstrom-Investor hält 1 Million US-Dollar für Bitcoin im nächsten großen Zyklus für möglich. Ethereum sieht er sogar bei 100.000 bis 200.000 US-Dollar. Doch sein Szenario ist kein einfacher Bullenruf. Hayes glaubt, dass Bitcoin seinen echten Tiefpunkt erst findet, wenn eine KI-Blase platzt und einen Schock auslöst, der größer sein könnte als die Finanzkrise von 2008.
Im Kern sagt Hayes: Die KI-Euphorie hat dem restlichen Markt Kapital entzogen. Seit dem Start von ChatGPT Ende 2022 sei massiv Geld in KI-Aktien, Rechenzentren, Chips und Infrastruktur geflossen. Bitcoin und andere Risikoanlagen hätten darunter gelitten. "Ich glaube, dass die KI im Grunde das gesamte Kapital aus dem Markt gesaugt hat", sagte Hayes. "Sie saugt weiterhin das gesamte Kapital ab." Erst wenn dieser Trade kippt, erwartet er den Ausverkauf, der Bitcoin noch einmal nach unten reißen könnte. Dort sieht Hayes den Boden vor der nächsten Rallye.
Gefährlich findet er vor allem die Finanzierung des KI-Booms. Viele Käufe teurer KI-Chips würden über Kredite bezahlt, während die Hardware schneller veralten könnte, als die Finanzierungsmodelle unterstellen. Dazu komme Preisdruck durch günstigere chinesische KI-Modelle. Wenn die erwarteten Cashflows aus der KI-Infrastruktur nicht aufgehen, könnten Kredite faul werden. Hayes formuliert das drastisch: "Als Kreditereignis wird dies größer sein als die Subprime-Krise."
Für Anleger bündelt die These Gier und Angst. Auf der einen Seite steht Bitcoin bei 1 Million US-Dollar. Auf der anderen Seite steht der Weg dorthin: ein möglicher KI-Crash, ein Ausverkauf bei Risikoanlagen und eine Flucht aus Banken und KI-Unternehmen. Hayes erwartet, dass Regierungen und Zentralbanken dann erneut massiv stützen. Kapital könnte in Bitcoin und Gold fließen.
Andere Analysten bleiben kurzfristig vorsichtiger. Bitcoin steckt weiter im Bärenmarkt, belastet von Vierjahreszyklus, Inflation, Zinsangst und dem Abbau von Hebel. Einige halten weitere Rückschläge für möglich, sehen bei nachlassender Zinsangst aber eine Erholung in Richtung 100.000 US-Dollar bis Jahresende. Hayes geht weiter: Für ihn kommt die große Bitcoin-Chance erst nach dem großen KI-Schock.
Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion