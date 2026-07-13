DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ENEL auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Hold" belassen. Der italienische Energieversorger dürfte im ersten Halbjahr etwas weniger Gewinn gemacht haben, schrieb James Brand in seinem am Montag vorliegenden Ausblick vor den anstehenden Zahlen. Im Fokus dürfte außerdem das regulatorische und politische Umfeld in Italien stehen./niw/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Enel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 10,17EUR auf Tradegate (13. Juli 2026, 12:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: James Brand

Analysiertes Unternehmen: ENEL

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 10

Kursziel alt: 10

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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