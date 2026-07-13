Mögliches Social-Media-Verbot unter 13 rückt näher
- EU empfiehlt Beschränkung von Social Media für Kinder
- Nutzung bis 13 nur zeitlich begrenzt unter Aufsicht
- Gesetzliche Mindestaltersgrenze 13 Jahre empfohlen
BERLIN (dpa-AFX) - Auf Kinder unter 13 Jahren könnten in Deutschland strikte Social-Media-Beschränkungen zukommen. Familienministerin Karin Prien (CDU) hofft auf eine europäische Regelung, wie ein Sprecher in Berlin nach der Präsentation entsprechender EU-Expertenempfehlungen sagte. "Wenn es die nicht gibt, dann ist sie auch sehr offen für eine nationale Regelung", sagte der Sprecher weiter.
Expertinnen und Experten im Auftrag der EU-Kommission empfehlen, den Zugang zu Social Media für Kinder unter 13 Jahren zu beschränken. Bis zu diesem Alter sollte die Nutzung nur zeitlich begrenzt unter Aufsicht der Eltern oder in pädagogischem Kontext möglich sein, so ihre in Brüssel präsentierten Empfehlungen.
Der Sprecher von Priens Ministerium betonte in Berlin, man verfolge die europäischen Gespräche sehr genau. "Das wäre natürlich am besten, wenn es eine europäische Lösung gäbe." Er verwies aber auch auf die erst wenige Wochen alten Empfehlungen einer deutschen Expertenkommission.
Ende Juni hatte das Gremium - von Prien beauftragt - 56 Empfehlungen vorgelegt. Eine davon: die Option einer gesetzlichen Mindestaltersgrenze von 13 Jahren für die eigenständige Nutzung eigener Social-Media-Accounts. Damals sprach sich Prien zudem für "abgestufte Schutzkonzepte" bei der Nutzung von TikTok, Instagram und Co. für Jugendliche zwischen 13 und 18 Jahren aus./bw/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Meta Platforms (A) Aktie
Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 312,6 auf Tradegate (13. Juli 2026, 12:37 Uhr) gehandelt.
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Die Marktkapitalisierung von Meta Platforms (A) bezifferte sich zuletzt auf 1,28 Bil..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 812,14USD. Von den letzten 7 Analysten der Meta Platforms (A) Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 725,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 865,00USD was eine Bandbreite von +24,76 %/+48,86 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Alphabet - A14Y6F - US02079K3059
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Was hat eigentlich google seit der letzten Chartanalyse gemacht?
Google war gerade dabei den Abwärtstrend zu verlassen was ein Kaufsignal bedeutet.
Ja und ich traue mich gar nicht das Ergebnis zu zeigen, da es unglaublich ist. Ganze 250 Prozent konnte man verdienen und das mit einer soliden Aktie und keiner spekulativen Aktie die gepusht wird. Solide Arbeit lohnt sich langfristig immer.
Ich wünsche jedem den grösstmöglichen Erfolg.
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Ja, wenn Alphabet mitgeteilt hätte, dass sie nur 100 Mrd. USD in 2026 investieren.