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    Semper Idem Underberg Unternehmensanleihe 5,50 % bis 10/28: Bilanz 2025/26

    Trotz Gegenwind im Spirituosenmarkt setzt die Semper idem Underberg AG 2025/26 ein starkes Ausrufezeichen: Umsatzplus, EBITDA über Plan und Wachstum vor allem im Ausland.

    Semper Idem Underberg Unternehmensanleihe 5,50 % bis 10/28: Bilanz 2025/26
    Foto: adobe.stock.com
    • Trotz eines rückläufigen deutschen Spirituosenmarkts (+/-) steigerte die Semper idem Underberg AG den Konzernumsatz 2025/26 auf 136,9 Mio. Euro (+1,6 % vs. Vorjahr).
    • Das bereinigte EBITDA belief sich auf 12,3 Mio. Euro und lag damit über dem prognostizierten Zielkorridor von 11–12 Mio. Euro.
    • Wesentliche Wachstumstreiber waren das Auslandsgeschäft (+9,1 %), das Portfolio der Third‑Party‑Marken (+15,2 %) und St. Hubertus‑Tropfen (+16,3 %); die US‑Tochter Underberg Sales Corporation wurde erstmals konsolidiert.
    • Produktinnovation und Sortimentserweiterung: Einführung der St. Hubertus‑Waldmeister‑Limited Edition und des Ready‑to‑Drink Erdbeer‑Spritz XOXO (Marke XUXU).
    • Ausbau der Produktion: Wegen Kapazitätsgrenzen in Rüdesheim wird eine zusätzliche Kleinflaschen‑Abfülllinie errichtet, Inbetriebnahme geplant vor Ostern 2027.
    • Solide Finanzlage mit einer Eigenkapitalquote von 31 % und Kassenbestand von über 17 Mio. Euro; zugleich bestehen Risiken durch schwaches Konsumklima in Deutschland und mögliche Alkoholsteuererhöhungen, daher Fokus auf Kostenkontrolle und Profitabilität.

    Der Kurs von Semper Idem Underberg Unternehmensanleihe 5,50 % bis 10/28 lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 102,75EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.


    Semper Idem Underberg Unternehmensanleihe 5,50 % bis 10/28

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    ISIN:DE000A30VMF2WKN:A30VMF
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