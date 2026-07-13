Semper Idem Underberg Unternehmensanleihe 5,50 % bis 10/28: Bilanz 2025/26
Trotz Gegenwind im Spirituosenmarkt setzt die Semper idem Underberg AG 2025/26 ein starkes Ausrufezeichen: Umsatzplus, EBITDA über Plan und Wachstum vor allem im Ausland.
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- Trotz eines rückläufigen deutschen Spirituosenmarkts (+/-) steigerte die Semper idem Underberg AG den Konzernumsatz 2025/26 auf 136,9 Mio. Euro (+1,6 % vs. Vorjahr).
- Das bereinigte EBITDA belief sich auf 12,3 Mio. Euro und lag damit über dem prognostizierten Zielkorridor von 11–12 Mio. Euro.
- Wesentliche Wachstumstreiber waren das Auslandsgeschäft (+9,1 %), das Portfolio der Third‑Party‑Marken (+15,2 %) und St. Hubertus‑Tropfen (+16,3 %); die US‑Tochter Underberg Sales Corporation wurde erstmals konsolidiert.
- Produktinnovation und Sortimentserweiterung: Einführung der St. Hubertus‑Waldmeister‑Limited Edition und des Ready‑to‑Drink Erdbeer‑Spritz XOXO (Marke XUXU).
- Ausbau der Produktion: Wegen Kapazitätsgrenzen in Rüdesheim wird eine zusätzliche Kleinflaschen‑Abfülllinie errichtet, Inbetriebnahme geplant vor Ostern 2027.
- Solide Finanzlage mit einer Eigenkapitalquote von 31 % und Kassenbestand von über 17 Mio. Euro; zugleich bestehen Risiken durch schwaches Konsumklima in Deutschland und mögliche Alkoholsteuererhöhungen, daher Fokus auf Kostenkontrolle und Profitabilität.
Der Kurs von Semper Idem Underberg Unternehmensanleihe 5,50 % bis 10/28 lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 102,75EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht
verändert.
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