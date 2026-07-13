Ionos profitiert von Bofa-Empfehlung - KI-Sorgenkinder gefragt

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Das Video ist vor allem wegen der SAP-Einschätzung interessant.

Thomas Rappolds Kernthese: Der Markt überschätzt derzeit die Gefahr, dass KI-Anbieter wie Anthropic etablierte Unternehmenssoftware verdrängen. Im Zuge der KI-Euphorie seien Softwareaktien teilweise massiv verkauft und die Mittel in Hardware-, Chip- und Speicherhersteller umgeschichtet worden. Dadurch seien bei mehreren Softwareunternehmen erhebliche Fehlbewertungen entstanden.

SAP sei dabei ein besonders interessanter Fall. Das Unternehmen ist seit Jahrzehnten tief in den Geschäftsprozessen großer Konzerne verankert. Über SAP-Systeme laufen Buchhaltung, Einkauf, Produktion, Logistik, Personalverwaltung und zahlreiche weitere kritische Abläufe. Solche Systeme lassen sich nicht kurzfristig austauschen, ohne enorme Kosten, Risiken und jahrelange Umstellungen zu verursachen.

Rappold verweist darauf, dass SAP rund 100.000 Mitarbeiter, jahrzehntelange Erfahrung und umfangreiches Wissen über Unternehmensprozesse besitzt. Anthropic habe dagegen nur wenige Tausend Beschäftigte. Ein allgemeines Sprachmodell könne deshalb nicht einfach die gesamte Prozesslogik, Regulierung, Datenstruktur und individuelle Anpassung eines SAP-Systems ersetzen.

Besonders relevant ist SAPs Ansatz bei strukturierten und tabellarischen Daten. Klassische Sprachmodelle sind hauptsächlich auf Texte und Programmcode ausgerichtet. Unternehmensdaten liegen jedoch überwiegend in Tabellen vor: Rechnungen, Aufträge, Lagerbestände, Lieferzeiten, Kostenstellen und Kundendaten. SAP entwickelt deshalb eigene tabellenorientierte KI-Modelle und hat in diesem Bereich auch gezielt Technologie zugekauft.

Für SAP geht es daher nicht darum, das beste allgemeine Sprachmodell zu bauen. Das Unternehmen kann verschiedene Modelle von OpenAI, Google, Microsoft oder anderen Anbietern in die eigene Plattform integrieren. Entscheidend ist, dass SAP weiterhin die Daten, Prozesse, Zugriffsrechte und geschäftlichen Regeln kontrolliert.

Sollte diese Strategie funktionieren, könnte KI SAP nicht schwächen, sondern die bestehenden Systeme wertvoller machen. KI-Agenten könnten Prozesse automatisieren, Risiken erkennen, Bestände optimieren oder Entscheidungen vorbereiten, während die verlässlichen Unternehmensdaten weiterhin aus SAP kommen.

Rappolds Schlussfolgerung: Der Markt behandelt SAP derzeit teilweise so, als könne das Unternehmen durch neue KI-Modelle relativ schnell ersetzt werden. Er hält das für unrealistisch und sieht deshalb eine deutliche Fehlbewertung.

Die entscheidende Frage bleibt allerdings: Kontrolliert SAP künftig selbst die KI- und Bedienebene, oder übernehmen Microsoft, Palantir, Anthropic und andere Anbieter die direkte Beziehung zum Nutzer, während SAP nur noch im Hintergrund Daten und Transaktionen bereitstellt? Daran wird sich entscheiden, ob SAP lediglich seine heutige Stellung verteidigt oder zu einem der großen Gewinner der Unternehmens-KI wird.