AKTIE IM FOKUS 2
Ionos profitiert von Bofa-Empfehlung - KI-Sorgenkinder gefragt
- Ionos stieg auf 30,2 Euro nach BofA Kaufempfehlung
- Papiere gewannen 5,6 Prozent und erreichten Monatshoch
- BofA setzt Kursziel 37 Euro und Upselling Chancen
(Neu: Bofa-Empfehlung)
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine Kaufempfehlung der Bank of America (BofA) hat die Aktion von Ionos am Montag mit 30,2 Euro auf das höchste Niveau seit gut einem Monat getrieben. Die Papiere des Webhosters gewannen dabei 5,6 Prozent.
Überhaupt bestätigt sich am deutschen Aktienmarkt das jüngste Muster: Wenn Chipwerte und andere KI-Boomer schwächeln, versuchen sich die Werte mit latenten Verdrängungssorgen durch Künstliche Intelligenz zu erholen. Neben Ionos aus dem MDax waren aus dem Dax auch Papiere von Scout24 und SAP eher gefragt.
BofA-Experte Victor Cheng setzte für Ionos ein Kursziel von 37 Euro an. Mit der Rückkehr auf das Niveau vom Herbst vergangenen Jahres könnte man im Chart von einer Bodenbildung nach Rutsch von August 2025 bis Februar 2026 sprechen.
Cheng sieht bei Ionos eine attraktive Ergebnisstory - mit einem Bewertungsabschlag gegenüber der Konkurrenz. Das strukturelle Wachstum im Kernbereich Web Presence & Productivity erscheine dank seiner Marken, Größe und des Produktvorteils recht immun zu sein gegen die allgemeinen KI-Sorgen. Bei zunehmendem Einsatz von KI-Tools sieht er hier Möglichkeiten für Upselling und Crossselling - also das Angebot besserer oder zusätzlicher Angebote. Hinzu komme das Potenzial im Cloud-Geschäft, das auch von der Nachfrage bei der sogenannten Public Sovereign Cloud profitieren sollte. Gemeint sind öffentliche Cloud-Dienste, die mit den lokalen Datenschutzvorgaben einhergehen.
Gustav Froberg von der Privatbank Berenberg hatte in seinem letzten Kommentar betont, wie sehr das Thema KI-Verdrängung die Anlegerdiskussionen bei Ionos seit Herbst 2025 präge. Sie fürchteten, dass KI-Plattformen Ionos vom Wachstumsweg abbringen könnten. Froberg betonte aber, dass die Kundenbasis von Ionos entgegen dieser Unkenrufe stetig zunehme und sogar immer dynamischer./ag/mis
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,62 % und einem Kurs von 56,25 auf Tradegate (13. Juli 2026, 12:32 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -2,33 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,17 %.
Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 170,61 Mrd..
SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 192,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der SAP Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 164,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 215,00EUR was eine Bandbreite von +18,46 %/+55,30 % bedeutet.
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Thomas Rappolds Kernthese: Der Markt überschätzt derzeit die Gefahr, dass KI-Anbieter wie Anthropic etablierte Unternehmenssoftware verdrängen. Im Zuge der KI-Euphorie seien Softwareaktien teilweise massiv verkauft und die Mittel in Hardware-, Chip- und Speicherhersteller umgeschichtet worden. Dadurch seien bei mehreren Softwareunternehmen erhebliche Fehlbewertungen entstanden.
SAP sei dabei ein besonders interessanter Fall. Das Unternehmen ist seit Jahrzehnten tief in den Geschäftsprozessen großer Konzerne verankert. Über SAP-Systeme laufen Buchhaltung, Einkauf, Produktion, Logistik, Personalverwaltung und zahlreiche weitere kritische Abläufe. Solche Systeme lassen sich nicht kurzfristig austauschen, ohne enorme Kosten, Risiken und jahrelange Umstellungen zu verursachen.
Rappold verweist darauf, dass SAP rund 100.000 Mitarbeiter, jahrzehntelange Erfahrung und umfangreiches Wissen über Unternehmensprozesse besitzt. Anthropic habe dagegen nur wenige Tausend Beschäftigte. Ein allgemeines Sprachmodell könne deshalb nicht einfach die gesamte Prozesslogik, Regulierung, Datenstruktur und individuelle Anpassung eines SAP-Systems ersetzen.
Besonders relevant ist SAPs Ansatz bei strukturierten und tabellarischen Daten. Klassische Sprachmodelle sind hauptsächlich auf Texte und Programmcode ausgerichtet. Unternehmensdaten liegen jedoch überwiegend in Tabellen vor: Rechnungen, Aufträge, Lagerbestände, Lieferzeiten, Kostenstellen und Kundendaten. SAP entwickelt deshalb eigene tabellenorientierte KI-Modelle und hat in diesem Bereich auch gezielt Technologie zugekauft.
Für SAP geht es daher nicht darum, das beste allgemeine Sprachmodell zu bauen. Das Unternehmen kann verschiedene Modelle von OpenAI, Google, Microsoft oder anderen Anbietern in die eigene Plattform integrieren. Entscheidend ist, dass SAP weiterhin die Daten, Prozesse, Zugriffsrechte und geschäftlichen Regeln kontrolliert.
Sollte diese Strategie funktionieren, könnte KI SAP nicht schwächen, sondern die bestehenden Systeme wertvoller machen. KI-Agenten könnten Prozesse automatisieren, Risiken erkennen, Bestände optimieren oder Entscheidungen vorbereiten, während die verlässlichen Unternehmensdaten weiterhin aus SAP kommen.
Rappolds Schlussfolgerung: Der Markt behandelt SAP derzeit teilweise so, als könne das Unternehmen durch neue KI-Modelle relativ schnell ersetzt werden. Er hält das für unrealistisch und sieht deshalb eine deutliche Fehlbewertung.
Die entscheidende Frage bleibt allerdings: Kontrolliert SAP künftig selbst die KI- und Bedienebene, oder übernehmen Microsoft, Palantir, Anthropic und andere Anbieter die direkte Beziehung zum Nutzer, während SAP nur noch im Hintergrund Daten und Transaktionen bereitstellt? Daran wird sich entscheiden, ob SAP lediglich seine heutige Stellung verteidigt oder zu einem der großen Gewinner der Unternehmens-KI wird.
In letzter Zeit wird hier immer häufiger nur noch mit Wunschkursen, Spekulationen und negativen Szenarien argumentiert. Da frage ich mich schon: Habt ihr überhaupt Interesse an der Aktie oder wartet ihr einfach nur auf euren persönlichen Wunscheinstieg?
Der Sinn eines Börsenforums sollte doch sein, Informationen, Zahlen, Fakten und unterschiedliche, gut begründete Meinungen auszutauschen. Natürlich darf man kritisch sein – aber bitte mit nachvollziehbaren Argumenten und nicht mit ständig wiederholten Negativparolen oder Kurswünschen.
Das gleiche Bild sieht man übrigens auch in anderen Foren, beispielsweise bei Rheinmetall. Solange der Kurs steigt, hört man von manchen dieser Dauerkritiker plötzlich nichts mehr. Fällt der Kurs oder gibt es eine negative Schlagzeile, sind sie sofort wieder aktiv.
Lasst uns doch wieder zu dem zurückkehren, worum es in einem Börsenforum eigentlich gehen sollte: fundierte Informationen, sachliche Diskussionen und ein respektvoller Austausch. Davon profitieren am Ende alle – egal ob Long-Investor, Trader oder kritischer Beobachter.