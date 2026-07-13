DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Kering auf 'Hold'
Foto: Siarhei - 356130783
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Kering mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Hold" belassen. Der Luxusgütersektor dürfte sich im zweiten Quartal angesichts des Iran-Kriegs kaum vom schwachen Jahresstart erholt haben, schrieb Adam Cochrane in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison. Mit Blick auf einen enttäuschenden Tourismus und wenig Verbesserung auf dem Markt in China bleibe die Nachfrage mau. Kering sieht der Experte kritischer als die Konkurrenz. Die Fortschritte der Marke Gucci zögen sich hin, außerdem dürfte die Marge unter der langsameren Umsatzerholung leiden./niw/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Kering Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 249EUR auf Tradegate (13. Juli 2026, 11:58 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Adam Cochrane
Analysiertes Unternehmen: Kering
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 280
Kursziel alt: 280
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Adam Cochrane
Analysiertes Unternehmen: Kering
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 280
Kursziel alt: 280
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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