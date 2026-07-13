So brutal kann eine einzige Fed-Zinserhöhung Aktien treffen

Der Zeitpunkt ist heikel. In dieser Woche startet die Berichtssaison für das zweite Quartal , zugleich werden neue US-Inflationsdaten erwartet. Beides kann die Erwartungen an die Fed-Politik neu sortieren. Die Goldman-Ökonomen rechnen mit unveränderten Zinsen und beziffern die Wahrscheinlichkeit weiterer Straffungen auf 25 Prozent. Die Terminmärkte sind skeptischer: Sie preisen bis Mitte 2027 fast 50 Basispunkte an zusätzlichen Zinserhöhungen ein. Genau diese Lücke zwischen Goldman-Erwartung und Marktskepsis macht die Lage anfällig.

1997 reichte eine einzige Zinserhöhung der Federal Reserve, um den S&P 500 zunächst rund 10 Prozent fallen zu lassen. Genau dieses Beispiel rückt Goldman Sachs jetzt wieder in den Fokus. Die Bank erwartet zwar nicht, dass die US-Notenbank die Zinsen in diesem Jahr weiter anhebt. Doch sie warnt: Sollte die Fed doch wieder straffer werden oder sollten Anleger dieses Risiko stärker einpreisen, könnten US-Aktien kurzfristig unter Druck geraten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Historisch hatten Aktien zu Beginn neuer Zinserhöhungszyklen häufig Probleme. Nach den letzten sieben ersten Fed-Erhöhungen verlor der S&P 500 in den folgenden drei Monaten im Schnitt rund 2 Prozent. Auf Sicht von zwölf Monaten erholte sich der Index meist wieder. Doch kurzfristig kann der Zinsdruck wehtun. Das Jahr 1997 zeigt es besonders deutlich: Damals hob die Fed die Zinsen nur einmal um 25 Basispunkte an. Der S&P 500 fiel zunächst um rund 10 Prozent, bevor er sich innerhalb weniger Monate wieder erholte und neue Hochs erreichte.

Heute trifft dieses Risiko auf einen Markt, der stark vom KI-Boom getragen wird. Goldman schätzt, dass KI-bezogene Unternehmen 42 Prozent der Marktkapitalisierung des S&P 500 und 38 Prozent des für 2026 erwarteten Gewinns je Aktie ausmachen. Gleichzeitig investieren große Technologiekonzerne massiv in Rechenzentren, Chips und Infrastruktur und erhöhen dafür auch ihre Anleiheemissionen. Wenn Kapital teurer wird, trifft das ausgerechnet den teuersten Wachstumstraum des Marktes.

Besonders verletzlich sind laut Goldman Unternehmen mit schwächeren Bilanzen, variabel verzinsten Schulden oder hoher Abhängigkeit von teurer Finanzierung. Auch stärkere Schwankungen am Anleihemarkt könnten die Bewertungen belasten. Goldman schätzt, dass eine Rückkehr zur Zinsvolatilität aus dem Straffungszyklus 2022/2023 das Kurs-Gewinn-Verhältnis des S&P 500 um etwa 6 Prozent senken könnte.

Trotz der Warnung bleibt Goldman grundsätzlich positiv. Schwächere Inflationsdaten könnten eine Erholungsrallye auslösen, falls Anleger wieder auf eine weniger aggressive Fed setzen. Die Bank erwartet für den S&P 500 im Jahr 2026 einen Gewinn je Aktie von 340 US-Dollar und sieht den Index zum Jahresende bei 8.000 Punkten. Die Botschaft ist damit klar: Die Gewinnstory lebt, aber der Markt hängt wieder an einem alten Gegner. Wenn der Zins zurückkommt, kann selbst eine starke Rallye schnell verletzlich werden.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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