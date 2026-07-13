🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsS&P 500 IndexvorwärtsNachrichten zu S&P 500

    Üble 1997-Vibes

    1917 Aufrufe 1917 0 Kommentare 0 Kommentare

    So brutal kann eine einzige Fed-Zinserhöhung Aktien treffen

    Die KI-Rallye hängt am billigen Geld. Goldman Sachs verweist auf 1997: Eine einzige Zinserhöhung schickte den S&P 500 damals zunächst rund 10 Prozent tiefer.

    Für Sie zusammengefasst
    Üble 1997-Vibes - So brutal kann eine einzige Fed-Zinserhöhung Aktien treffen
    Foto: Richard Drew - AP

    1997 reichte eine einzige Zinserhöhung der Federal Reserve, um den S&P 500 zunächst rund 10 Prozent fallen zu lassen. Genau dieses Beispiel rückt Goldman Sachs jetzt wieder in den Fokus. Die Bank erwartet zwar nicht, dass die US-Notenbank die Zinsen in diesem Jahr weiter anhebt. Doch sie warnt: Sollte die Fed doch wieder straffer werden oder sollten Anleger dieses Risiko stärker einpreisen, könnten US-Aktien kurzfristig unter Druck geraten.

    Der Zeitpunkt ist heikel. In dieser Woche startet die Berichtssaison für das zweite Quartal, zugleich werden neue US-Inflationsdaten erwartet. Beides kann die Erwartungen an die Fed-Politik neu sortieren. Die Goldman-Ökonomen rechnen mit unveränderten Zinsen und beziffern die Wahrscheinlichkeit weiterer Straffungen auf 25 Prozent. Die Terminmärkte sind skeptischer: Sie preisen bis Mitte 2027 fast 50 Basispunkte an zusätzlichen Zinserhöhungen ein. Genau diese Lücke zwischen Goldman-Erwartung und Marktskepsis macht die Lage anfällig.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Short
    8.029,86€
    Basispreis
    4,52
    Ask
    × 14,62
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    7.018,39€
    Basispreis
    4,54
    Ask
    × 14,55
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Historisch hatten Aktien zu Beginn neuer Zinserhöhungszyklen häufig Probleme. Nach den letzten sieben ersten Fed-Erhöhungen verlor der S&P 500 in den folgenden drei Monaten im Schnitt rund 2 Prozent. Auf Sicht von zwölf Monaten erholte sich der Index meist wieder. Doch kurzfristig kann der Zinsdruck wehtun. Das Jahr 1997 zeigt es besonders deutlich: Damals hob die Fed die Zinsen nur einmal um 25 Basispunkte an. Der S&P 500 fiel zunächst um rund 10 Prozent, bevor er sich innerhalb weniger Monate wieder erholte und neue Hochs erreichte.

    Heute trifft dieses Risiko auf einen Markt, der stark vom KI-Boom getragen wird. Goldman schätzt, dass KI-bezogene Unternehmen 42 Prozent der Marktkapitalisierung des S&P 500 und 38 Prozent des für 2026 erwarteten Gewinns je Aktie ausmachen. Gleichzeitig investieren große Technologiekonzerne massiv in Rechenzentren, Chips und Infrastruktur und erhöhen dafür auch ihre Anleiheemissionen. Wenn Kapital teurer wird, trifft das ausgerechnet den teuersten Wachstumstraum des Marktes.

    Besonders verletzlich sind laut Goldman Unternehmen mit schwächeren Bilanzen, variabel verzinsten Schulden oder hoher Abhängigkeit von teurer Finanzierung. Auch stärkere Schwankungen am Anleihemarkt könnten die Bewertungen belasten. Goldman schätzt, dass eine Rückkehr zur Zinsvolatilität aus dem Straffungszyklus 2022/2023 das Kurs-Gewinn-Verhältnis des S&P 500 um etwa 6 Prozent senken könnte.

    Ihre Lieblingsaktie geschenktwallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!

     

    Trotz der Warnung bleibt Goldman grundsätzlich positiv. Schwächere Inflationsdaten könnten eine Erholungsrallye auslösen, falls Anleger wieder auf eine weniger aggressive Fed setzen. Die Bank erwartet für den S&P 500 im Jahr 2026 einen Gewinn je Aktie von 340 US-Dollar und sieht den Index zum Jahresende bei 8.000 Punkten. Die Botschaft ist damit klar: Die Gewinnstory lebt, aber der Markt hängt wieder an einem alten Gegner. Wenn der Zins zurückkommt, kann selbst eine starke Rallye schnell verletzlich werden.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 7900,29Pkt, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Üble 1997-Vibes So brutal kann eine einzige Fed-Zinserhöhung Aktien treffen Die KI-Rallye hängt am billigen Geld. Goldman Sachs verweist auf 1997: Eine einzige Zinserhöhung schickte den S&P 500 damals zunächst rund 10 Prozent tiefer.

    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     