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    Freigabe aus China

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    Fast-Fashion-Konzern vor IPO: Jetzt geht es um Milliarden

    Shein kommt seinem Börsengang in Hongkong näher. Nach der Genehmigung aus China steht nun die nächste wichtige Prüfung für den Fast-Fashion-Konzern an.

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    Freigabe aus China - Fast-Fashion-Konzern vor IPO: Jetzt geht es um Milliarden
    Foto: Simon Jankowski - picture alliance / NurPhoto

    Der Online-Modehändler Shein steht vor einem weiteren wichtigen Schritt auf dem Weg an die Börse. Wie Reuters von zwei mit der Angelegenheit vertrauten Personen erfuhr, ist für Shein am Donnerstag eine Anhörung bei der Hongkonger Börse geplant.

    Die Anhörung bringt Shein dem geplanten Börsendebüt näher. Das Unternehmen muss dabei Fragen des Listing-Ausschusses der Hongkonger Börse beantworten. Die Informationen stammen aus vertraulichen Quellen, die nicht namentlich genannt werden wollten.

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    China gibt grünes Licht für Börsenpläne

    Der Konzern hatte erst am Freitag eine wichtige Genehmigung erhalten. Die chinesische Wertpapieraufsicht erlaubte Shein, die Vorbereitungen für den Börsengang in Hongkong fortzusetzen. Damit beseitigte das Unternehmen eine zentrale Hürde auf dem langen Weg an den Kapitalmarkt.

    Nach einer Freigabe durch die Börse könnte Shein anschließend Gespräche mit Investoren starten und die Preisfindung für die Aktien vorbereiten.

    Eine Quelle sagte Reuters am Freitag, Shein könnte den Börsengang möglicherweise im September oder Oktober anstreben. Dabei soll eine Bewertung von 40 Milliarden bis 50 Milliarden US-Dollar im Raum stehen.

     

    Börsenpläne nach langer Verzögerung

    Shein wurde 2012 vom chinesischstämmigen Unternehmer Sky Xu gegründet und entwickelte sich zu einem der weltweit schnellsten wachsenden E-Commerce-Unternehmen. Der Konzern hatte seinen Antrag für den Börsengang in Hongkong bereits im vergangenen Juli vertraulich eingereicht.

    Danach musste Shein jedoch rund ein Jahr auf die Zustimmung aus Peking warten. Mit der aktuellen Genehmigung und der bevorstehenden Anhörung rückt der geplante Börsengang nun einen entscheidenden Schritt näher.

    Rückenwind beim IPO, Gegenwind in Europa

    Neben dem geplanten Börsengang muss sich Shein auf ein schwierigeres Umfeld im wichtigen europäischen Markt einstellen. Die Europäische Union hat zum 1. Juli 2026 die bisherige Zollbefreiung für Kleinsendungen aus Drittstaaten mit einem Warenwert von weniger als 150 Euro abgeschafft. Künftig fällt auf solche Importe eine Zollgebühr von 3 Euro pro Warenkategorie an. Entscheidend ist dabei die Einordnung nach den Zollunterpositionen (HS-6-Steller). Enthält ein Paket beispielsweise ein T-Shirt, eine Jacke und drei gleiche Handyhüllen, werden die Waren in drei unterschiedliche Kategorien eingeordnet. Dafür fallen insgesamt 9 Euro Gebühren an.

    Die Neuregelung trifft vor allem Online-Plattformen mit günstigen Direktlieferungen aus Asien. Die EU will damit Wettbewerbsverzerrungen gegenüber europäischen Anbietern reduzieren und die Kontrolle über den grenzüberschreitenden Handel stärken. Plattformen wie Shein und Temu, Tochtergesellschaft von PDD Holdings, hatten von der bisherigen Ausnahmeregelung besonders profitiert.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,61 % und einem Kurs von 73,40EUR auf Tradegate (13. Juli 2026, 08:30 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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