DYU stellt das SP1 vor, ein faltbares E-Bike mit abnehmbarer Powerbank

Inspiriert von der Konvergenz der Consumer-Technologie kombiniert das SP1 ein leichtes 20-Zoll-Klapp-E-Bike mit einer abnehmbaren Stromquelle, AI-Torque-Sensor-Technologie und einer Ladefunktion für mobile Geräte.

BERLIN, DE / ACCESS Newswire / 13. Juli 2026 / DYU, eine globale Marke für Elektromobilität mit Schwerpunkt auf kompaktem Stadtverkehr, gab heute die Markteinführung des DYU SP1 20-Zoll-Klapp-E-Bike mit abnehmbarer Powerbank bekannt – ein leichtes Modell, das für Fahrer entwickelt wurde, die den ganzen Tag über eine flexiblere Art der Fortbewegung benötigen und dabei stets mit Strom versorgt bleiben möchten.

Das SP1 wurde erstmals im vergangenen Herbst bei der Offline-Produktvorstellung von DYU in Berlin vorgestellt und stieß aufgrund seiner ungewöhnlichen Kombination aus kompaktem E-Bike-Design und abnehmbarer Powerbank-Funktionalität auf großes Interesse bei den anwesenden Medienvertretern, Partnern und ersten Nutzern. Nun ist das SP1 offiziell erhältlich und überträgt dieses Konzept von der Vorabpräsentation in der Einführungsphase in die reale urbane Mobilität.

Die Inspiration für das SP1 stammt von einer einfachen, aber wirkungsvollen Produktidee, die oft mit Steve Jobs in Verbindung gebracht wird: Sinnvolle Innovation entsteht, wenn vertraute Alltagsgegenstände zu einem intuitiven Erlebnis vereint werden. So wie die Consumer-Technologie einst Musik, Kommunikation und Konnektivität in Geräten vereinte, die man überallhin mitnehmen konnte, stellte DYU eine neue Frage zur urbanen Mobilität: Was wäre, wenn ein E-Bike mehr könnte, als nur den Fahrer fortzubewegen? Was wäre, wenn es auch als tragbare Stromquelle für das moderne Leben dienen könnte?

Das Ergebnis ist das SP1, ein kompaktes, faltbares E-Bike, das auf einem Design mit herausnehmbarer Powerbank basiert. Sein Akku lässt sich zum einfacheren Aufladen und Transportieren herausnehmen, wobei er zugleich auch als Ladequelle für mobile Geräte dient. Für Pendler, Studenten, Bewohner und Stadtentdecker ist das SP1 nicht nur als Mobilitätslösung für die „letzte Meile“ konzipiert, sondern auch als Teil eines vernetzten Alltags.