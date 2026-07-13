🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    DYU stellt das SP1 vor, ein faltbares E-Bike mit abnehmbarer Powerbank

     

     

    Inspiriert von der Konvergenz der Consumer-Technologie kombiniert das SP1 ein leichtes 20-Zoll-Klapp-E-Bike mit einer abnehmbaren Stromquelle, AI-Torque-Sensor-Technologie und einer Ladefunktion für mobile Geräte.

     

    BERLIN, DE / ACCESS Newswire / 13. Juli 2026 / DYU, eine globale Marke für Elektromobilität mit Schwerpunkt auf kompaktem Stadtverkehr, gab heute die Markteinführung des DYU SP1 20-Zoll-Klapp-E-Bike mit abnehmbarer Powerbank bekannt – ein leichtes Modell, das für Fahrer entwickelt wurde, die den ganzen Tag über eine flexiblere Art der Fortbewegung benötigen und dabei stets mit Strom versorgt bleiben möchten.

     

    Das SP1 wurde erstmals im vergangenen Herbst bei der Offline-Produktvorstellung von DYU in Berlin vorgestellt und stieß aufgrund seiner ungewöhnlichen Kombination aus kompaktem E-Bike-Design und abnehmbarer Powerbank-Funktionalität auf großes Interesse bei den anwesenden Medienvertretern, Partnern und ersten Nutzern. Nun ist das SP1 offiziell erhältlich und überträgt dieses Konzept von der Vorabpräsentation in der Einführungsphase in die reale urbane Mobilität.

     

    Die Inspiration für das SP1 stammt von einer einfachen, aber wirkungsvollen Produktidee, die oft mit Steve Jobs in Verbindung gebracht wird: Sinnvolle Innovation entsteht, wenn vertraute Alltagsgegenstände zu einem intuitiven Erlebnis vereint werden. So wie die Consumer-Technologie einst Musik, Kommunikation und Konnektivität in Geräten vereinte, die man überallhin mitnehmen konnte, stellte DYU eine neue Frage zur urbanen Mobilität: Was wäre, wenn ein E-Bike mehr könnte, als nur den Fahrer fortzubewegen? Was wäre, wenn es auch als tragbare Stromquelle für das moderne Leben dienen könnte?

     

    Das Ergebnis ist das SP1, ein kompaktes, faltbares E-Bike, das auf einem Design mit herausnehmbarer Powerbank basiert. Sein Akku lässt sich zum einfacheren Aufladen und Transportieren herausnehmen, wobei er zugleich auch als Ladequelle für mobile Geräte dient. Für Pendler, Studenten, Bewohner und Stadtentdecker ist das SP1 nicht nur als Mobilitätslösung für die „letzte Meile“ konzipiert, sondern auch als Teil eines vernetzten Alltags.

    Seite 1 von 4 





    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    DYU stellt das SP1 vor, ein faltbares E-Bike mit abnehmbarer Powerbank   Inspiriert von der Konvergenz der Consumer-Technologie kombiniert das SP1 ein leichtes 20-Zoll-Klapp-E-Bike mit einer abnehmbaren Stromquelle, AI-Torque-Sensor-Technologie und einer Ladefunktion für mobile Geräte. BERLIN, DE / ACCESS Newswire / …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     