LPKF Laser & Electronics Aktie: Kurs heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 13.07.2026

Am heutigen Handelstag musste die LPKF Laser & Electronics Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -3,97 % im Minus. Der Kursrückgang der LPKF Laser & Electronics Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,70 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,97 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

LPKF Laser & Electronics entwickelt laserbasierte Systeme für die Leiterplatten-, Halbleiter- und Mikromaterialbearbeitung. Kernprodukte: Laser-Direktstrukturierung, Schneid- und Bohranlagen, LDS- und Glasbearbeitungssysteme. Nischenplayer mit Technologiefokus, global aktiv. Wichtige Wettbewerber: Trumpf, Jenoptik, Han’s Laser. USP: hohe Präzision, patentierte LDS-Technologie, Spezialisierung auf High-End-Mikrobearbeitung.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von LPKF Laser & Electronics in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +132,95 % bestehen.

Allein seit letzter Woche ist die LPKF Laser & Electronics Aktie damit um -13,95 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -21,51 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in LPKF Laser & Electronics eine positive Entwicklung von +210,88 % erlebt.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,49 % geändert.

LPKF Laser & Electronics Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -13,95 % 1 Monat -21,51 % 3 Monate +132,95 % 1 Jahr +95,13 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur LPKF Laser & Electronics Aktie

Stand: 13.07.2026, 13:00 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen des North‑Star‑Programms (Reorganisation, Stellenabbau zur EBIT‑Steigerung) und neue Auftragssignale (optisches KI‑Packaging für Korea) auf Fundament und Bewertung, die CEO‑Präsentation auf YouTube sowie um die Kursentwicklung: teils spekulative Erholungshoffnungen, überwiegend Sorgen vor weiterem Abwärtsdruck (1‑Jahres‑Chart, Tripeltop, >30% unter Spitze) und Debatten über Shortseller-Motivation.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber LPKF Laser & Electronics eingestellt.

Informationen zur LPKF Laser & Electronics Aktie

Es gibt 24 Mio. LPKF Laser & Electronics Aktien. Damit ist das Unternehmen 417,67 Mio.EUR € wert.

EQS Voting Rights Announcement: LPKF Laser & Electronics SE LPKF Laser & Electronics SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 13.07.2026 / 11:26 …

EQS Voting Rights Announcement: LPKF Laser & Electronics SE LPKF Laser & Electronics SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 13.07.2026 / 11:24 …

EQS Voting Rights Announcement: LPKF Laser & Electronics SE LPKF Laser & Electronics SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 13.07.2026 / 11:23 …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,77 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -3,34 %. Jenoptik notiert im Plus, mit +0,58 %.

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Ob die LPKF Laser & Electronics Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur LPKF Laser & Electronics Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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