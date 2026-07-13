Goldpreis bricht ein jetzt 4.061,48 USD

Im wallstreetONLINE-Forum ist das Sentiment gemischt: Technisch pendelt Gold weiter in einer Dreiecks-Range; Kurs über 18-Tage-Linie, Bruchrichtung offen. Chartmuster wie umgekehrte Schulter-Kopf-Schulter werden diskutiert. Fundamentale Perspektive bleibt positiv (hohe Nachfrage 2025), geopolitische Spannungen und Inflationstakt geben Impulse. Die 14-Tage-Entwicklung zeigt Seitwärts-Bewegung; klare Richtung fehlt.

Zur Veranschaulichung: Vor 10 Jahren notierte Gold bei 1.318,61USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 4.061,48USD ein Wert von 30.801,1USD geworden – ein Gewinn von +208,01 %.

Informationen zu Gold

Gold ist das zentrale Edelmetall im internationalen Finanzsystem. Preisbewegungen entstehen durch Nachfrage von Zentralbanken, Schmuckindustrie und Anlegern. Steigende Inflation oder fallende Realzinsen erhöhen oft die Attraktivität. Marktteilnehmer handeln Gold in US-Dollar, was den Wechselkurs besonders wichtig macht.

ETCs auf Gold

Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

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