Silberpreis bricht ein jetzt 58,37 USD

wallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zu Silber ist gemischt. Kurzfristig herrscht Volatilität; HKCM-Hopfs Prognose: Anstieg auf 75–85 USD, danach Fall auf 25–33 USD. Langfristig Defizit und Industrie-Nachfrage. JPMorgan nennt rund 81 USD, Spitzen 100–135 USD. Ein Kursziel von 59,2 USD wird diskutiert. Die letzten 14 Tage zeigten starke Schwankungen.

Ein Rückblick: Wer vor 10 Jahren 5.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 19,76694USD. Heute, bei 58,37USD, wäre daraus ein Vermögen von 14.764,8USD geworden – ein Plus von +195,30 %.

Silber bricht kräftig ein:auf 58,37. Händler sprechen von einem klaren Abwärtssignal nach den jüngsten Kursgewinnen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Silber gilt als „Gold des kleinen Mannes“. Preisbewegungen entstehen durch industrielle Nachfrage und Investoreninteresse. In Phasen hoher Inflation oder sinkender Realzinsen steigt oft die Attraktivität.

ETCs auf Silber

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

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