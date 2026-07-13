Pinnacle führt Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung durch

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 13. Juli 2026 / IRW-Press / (TSXV: PINN, OTC: PSGCF, Frankfurt: P9J) Pinnacle Silver and Gold Corp. ("Pinnacle" oder das “Unternehmen") freut sich bekanntzugeben, dass das Unternehmen eine Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung zur Beschaffung eines Bruttoerlöses von bis zu 2.200.000 Dollar (das „Angebot“) durchführt. Die Platzierung umfasst bis zu 20.000.000 Einheiten (die „Einheiten“), wobei jede Einheit zu einem Preis von 0,11 $ aus einer Stammaktie („Aktie“) des Unternehmens und einem halben Aktienkaufwarrant („Warrant“) besteht. Jeder ganze Warrant ist innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Ausgabedatum zu einem Ausübungspreis von 0,16 Dollar in eine weitere Aktie umwandelbar. Red Cloud Securities fungiert als Vermittler, und im Zusammenhang mit dem Angebot können weitere Vermittlergebühren gezahlt werden. Jeder Vermittler-Warrant berechtigt den Inhaber, innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten eine Stammaktie zu einem Preis von 0,16 $ pro Aktie zu erwerben. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Emission am oder um den 13. August 2026 abgeschlossen wird.

Der aus der Emission erzielte Nettoerlös wird zur Weiterentwicklung des hochgradigen Gold-Silber-Projekts El Potrero in Durango, Mexiko, für Projektbewertungen sowie für das allgemeine Betriebskapital verwendet.

Auch Insider des Unternehmens werden an dem Angebot teilnehmen. Die Teilnahme der Insider an dem Angebot stellt eine Transaktion mit nahestehenden Personen im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 (Schutz von Minderheitsaktionären bei Sondergeschäften) dar. Das Unternehmen ist unter Berufung auf die Abschnitte 5.5(a) und 5.7(1)(a) von MI 61-101 von den Erfordernissen befreit, im Zusammenhang mit der Beteiligung von Insidern ein formelles Bewertungsgutachten oder die Zustimmung der Minderheitsaktionäre einzuholen, da weder der faire Marktwert der ausgegebenen Wertpapiere noch der faire Marktwert der Gegenleistung für die ausgegebenen Wertpapiere 25 Prozent der Marktkapitalisierung des Unternehmens – berechnet gemäß MI 61-101 – übersteigt.

Alle auszugebenden Wertpapiere unterliegen einer viermonatigen Haltefrist ab dem Ausgabedatum und bedürfen der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange. Die angebotenen Wertpapiere wurden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder eine entsprechende Befreiung von den Registrierungsanforderungen weder angeboten noch verkauft werden.

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