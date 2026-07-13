UBS stuft BAYER AG auf 'Buy'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Nach dem positiven Urteil des Supreme Court der USA liege der Fokus nun auf den nächsten Schritten im Gesamtkomplex Glyphosat, schrieb Matthew Weston am Freitag. Spannend werde jetzt die Anhörung für eine endgültige Genehmigung eines Sammelvergleichs am 19. August./rob/niw/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 16:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,50 % und einem Kurs von 49,99EUR auf Tradegate (13. Juli 2026, 13:13 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Matthew Weston
Analysiertes Unternehmen: BAYER AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 52
Kursziel alt: 52
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Matthew Weston
Analysiertes Unternehmen: BAYER AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 52
Kursziel alt: 52
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