DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Redcare Pharmacy auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Redcare Pharmacy mit einem Kursziel von 102 Euro auf "Buy" belassen. Der Kursrutsch bei der Online-Apotheke wegen des geplanten Markteintritts der Drogeriekette Rossmann sei eine attraktive Einstiegschance für Investoren, schrieb Jan Koch in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Der sehr holprige Start von Rossmann-Konkurrent dm in diesem Feld zeige, wie schwer Aufbau und Skalierung einer Online-Apotheke seien./rob/niw/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 08:09 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,25 % und einem Kurs von 63,50EUR auf Tradegate (13. Juli 2026, 13:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Jan Koch

Analysiertes Unternehmen: Redcare Pharmacy

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 102

Kursziel alt: 102

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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