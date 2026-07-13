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    CHAPTERS Group erhöht 2026-Ausblick aufs organische EBITDA

    Die CHAPTERS Group AG schraubt ihre Erwartungen nach oben: Dank KI, Automatisierung und Synergien peilt der Konzern 2026 ein deutlich stärkeres EBITDA-Wachstum an.

    CHAPTERS Group erhöht 2026-Ausblick aufs organische EBITDA
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • Der Vorstand der CHAPTERS Group AG hat die Prognose für das organische Wachstum des adjustierten operativen EBITDAs im Geschäftsjahr 2026 auf mehr als 22% angehoben.
    • Die bisherige Prognose lag bei 14–17%.
    • Die Erhöhung resultiert vor allem aus einer beschleunigten organischen Wachstumsdynamik, getrieben von KI- und Automatisierungsinitiativen, früheren operativen Effizienzgewinnen, Preisanpassungen sowie zunehmend sichtbaren Umsatz- und Kostensynergien durch den Aufbau von Industrie-Clustern über die Gruppe hinweg.
    • Die Prognose für das organische Umsatzwachstum bleibt unverändert im hohen einstelligen Prozentbereich für 2026; das organische Wachstum der wiederkehrenden Umsätze wird voraussichtlich darüber liegen.
    • Organisches Wachstum wird definiert als Ganzjahresergebnisse für ein Geschäftsjahr auf der Basis der jeweiligen Gruppenstruktur zum 30. Juni dieses Geschäftsjahres; der Vergleich für 2026 erfolgt auf Basis der Volljahresergebnisse 2026 gegenüber 2025 für dieselbe Gruppenstruktur.
    • Die Mitteilung ist Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und wurde durch EQS News übermittelt; Datum der Veröffentlichung: 13.07.2026 13:12 CET/CEST; Ende der Insiderinformation.

    Der nächste wichtige Termin, Hauptversammlung, bei CHAPTERS Group ist am 16.07.2026.

    Der Kurs von CHAPTERS Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 40,90EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,61 % im Plus.
    3 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 40,30EUR das entspricht einem Minus von -1,47 % seit der Veröffentlichung.


    CHAPTERS Group

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    ISIN:DE0006618309WKN:661830
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