ANALYSE-FLASH
Jefferies senkt Ziel für K+S auf 10,50 Euro - 'Underperform'
- Jefferies senkt Kursziel K+S auf 10,50 Euro
- Einstufung weiter Underperform trotz Zielsenkung
- Mittelfristig vorsichtig im Kalidüngermarkt
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für K+S von 11,50 auf 10,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Vor den Quartalszahlen am 12. August stiegen seine Schätzungen, nicht aber seine Überzeugung, schrieb Analyst Marcus Dunford-Castro am Freitag in seinem Ausblick. Für das zweite Quartal sieht er sich vier Prozent über der Konsensprognose. Das gesenkte Kursziel begründete er indes mit Veränderungen bei der Branchenbewertung. Zudem bleibt er mittelfristig vorsichtig für den Kalidüngermarkt, da das Angebot deutlich steigen dürfte./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 11:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur K+S Aktie
Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,12 % und einem Kurs von 13,57 auf Tradegate (13. Juli 2026, 13:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der K+S Aktie um +2,63 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,33 %.
Die Marktkapitalisierung von K+S bezifferte sich zuletzt auf 2,44 Mrd..
K+S zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4500 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 13,000EUR was eine Bandbreite von -26,63 %/-4,62 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 10,50 Euro
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Community Beiträge zu K+S - KSAG88 - DE000KSAG888
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Die Käufer der 320 Mio € K+S-Wandelanleihen mit Endfälligkeit in 2031 spekulieren also auf einen Kursanstieg der K+S Aktie auf
2015 gekauft - ja, auch ich nutzte gestern die Gelegenheit mich von meinem "Mahnmal" im Depot zu trennen. In diesem Fall hangelte ich mich von einem Hoffnungsschimmer zum nächsten. Im Hoch 2022 hatte ich ein Verkaufslimit leicht zu hoch gesetzt und wurde weitere Jahre mit diesem Klotz bestraft. So lange habe ich noch keine Last im Depot mit rum geschleppt.