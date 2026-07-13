Jefferies senkt Ziel für K+S auf 10,50 Euro - 'Underperform'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur K+S Aktie

Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,12 % und einem Kurs von 13,57 auf Tradegate (13. Juli 2026, 13:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der K+S Aktie um +2,63 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,33 %.

Die Marktkapitalisierung von K+S bezifferte sich zuletzt auf 2,44 Mrd..

K+S zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4500 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 13,000EUR was eine Bandbreite von -26,63 %/-4,62 % bedeutet.