UBS stuft Sartorius Vorzuege auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 240 Euro auf "Neutral" belassen. Beim Laborzulieferer stehe eine mögliche Trendwende beim Auftragseingang für Laborausrüstung und ein mögliches stärkeres Wachstum bei Verbrauchsmaterialien für Bioprozesse im Blick, schrieb Matthew Weston am Freitag. Beim Umsatz decke sich seine Schätzung mit dem Marktkonsens, beim operativen Gewinn liege er leicht darüber./rob/niw/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 17:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,16 % und einem Kurs von 244,9EUR auf Tradegate (13. Juli 2026, 13:03 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Matthew Weston
Analysiertes Unternehmen: Sartorius Vorzuege
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 240
Kursziel alt: 240
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Matthew Weston
Analysiertes Unternehmen: Sartorius Vorzuege
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 240
Kursziel alt: 240
Währung: EUR
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