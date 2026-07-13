BERNSTEIN RESEARCH stuft SpaceX auf 'Outperform'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für SpaceX nach dem Jungfernflug der chinesischen Trägerrakete Langer Marsch 10B mit einem Kursziel von 239 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Dieser komme etwa sechs Monate früher als er erwartet habe, schrieb Douglas Harned am Montag. China gehe mit Nachdruck daran, eine Forschungsstation auf dem Mond zu errichten und große Low-Earth-Orbit-Satellitenkonstellation aufzubauen. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt sei der wahre Wettbewerber für das US-Weltraum- und KI-Unternehmen./la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 00:43 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 05:15 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 00:43 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 05:15 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,85 % und einem Kurs von 126,1EUR auf Tradegate (13. Juli 2026, 13:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Douglas S. Harned
Analysiertes Unternehmen: SpaceX
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 239
Kursziel alt: 239
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Douglas S. Harned
Analysiertes Unternehmen: SpaceX
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 239
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