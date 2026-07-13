UBS stuft SANOFI auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 88 Euro auf "Neutral" belassen. Beim Pharmakonzern stehe Optimismus für das Mittel Dupixent Zurückhaltung für Beyfortus gegenüber, schrieb Matthew Weston am Freitag. Er bemängelt bei Sanofi die strukturelle Schwäche einer mauen Produktpipeline./rob/niw/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 16:26 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 76,72EUR auf Tradegate (13. Juli 2026, 13:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Matthew Weston

Analysiertes Unternehmen: SANOFI

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 88

Kursziel alt: 88

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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