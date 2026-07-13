UBS stuft GSK auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1940 Pence auf "Neutral" belassen. Der neue Chef des Pharmakonzerns dürfte neben den Zahlen auch ein Update zum Portfolio präsentieren, schrieb Matthew Weston am Freitag in seinem Ausblick. Bei den Zahlen selbst stünde nach der Schwäche im ersten Quartal das Geschäft mit Spezialpharmazeutika im Fokus./rob/niw/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 16:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 16:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,82 % und einem Kurs von 22,89EUR auf Tradegate (13. Juli 2026, 12:26 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Matthew Weston
Analysiertes Unternehmen: GSK
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 19,4
Kursziel alt: 19,4
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Matthew Weston
Analysiertes Unternehmen: GSK
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 19,4
Kursziel alt: 19,4
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
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