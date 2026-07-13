Iran meldet neue US-Angriffe im Südwesten

Soweit wird die physische Gemengenlage für Rohöl immer schlimmer..





1) Russland wird für lange Zeit vom Rohölexport abgeschnitten sei da die Ukraine, neben Raffenrien, auch Exportinfrastruktur

erfolgreich angegriffen wird (Tanker, Ölterminal, Verteilerstation).

2) Der Iran wird die Straße weiterhin als Druckmittel benutzen und sicherlich länger diese sperren da DT wohl wieder

spontan Angriffe angeordnet hatt.

3) Seit der Öffnung der Straße von Hormus nur Schiffe Richtung Ausgang bewegt haben (iranische und freundlich gesinnte

Nationen ausgenommen)

4) Wahrscheinlich die USA die Notreserven der Armee freigeben werden (oder auch nicht).

Ich schätze die Dauer, unter der Voraussetzungen das keine Notvorräte der Armee freigegeben werden, con ca. 40 Tagen bis wirklich

die Lager der Raffenerien leer sind oder knapp werden.





Da die Ukraine zwischenzeitlich Angriffe bis zu 2500 km hinter die Front unternimmt gehe ich davon aus das noch mehr

(oder noch stärker zerstört werden) Energieinfrastruktur in Russland warm stillgelegt wird.





Bis überhaupt Russland wieder als Erzeuger auf den Markt kommt werden wohl Jahre vergehen, zumal sich auch die wirtschaftlichen

Tragfähigkeit in Frage gestellt wird.



