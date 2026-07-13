Iran meldet neue US-Angriffe im Südwesten
Für Sie zusammengefasst
- Iran meldet neue Angriffe im Südwesten des Landes
- In Abadan zwei Tote und drei Verletzte gemeldet
- Behörden machen die USA für Luftangriffe verantwortlich
Foto: Stringer - dpa
TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran hat neue Angriffe im Südwesten des Landes gemeldet. In der Industriestadt Abadan an der Grenze zum Irak wurden dabei zwei Menschen getötet und drei weitere verletzt, wie die Nachrichtenagentur Isna berichtete. Laut dem Vizegouverneur der betroffenen Provinz Chusestan ereigneten sich die Angriffe kurz nach Mittag (Ortszeit). Die Behörden machten die USA für die Luftangriffe verantwortlich. Eigentlich hatte das US-Militär seine jüngste Angriffswelle am frühen Morgen für beendet erklärt./arb/DP/mis
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ShamrockJoe schrieb 10.07.26, 15:20
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Wer massiv abhängig ist von Energierohstoffen von sonstwoher, hat die A-Karte. China arbeitet da schon lange klug draufhin, diese Abhängigkeit zu reduzieren. Das Problem ist bei Gas genauso da wie bei Öl. Heizöl kann man wenigstens mit entsprechendem Heizöltank bevorraten. Anstelle von Gas macht es deutlich mehr Sinn, Kohlekraftwerke länger laufen zu lassen. Unsere Kohlevorräte reichen locker, egal wie lange sich die Energiewende noch hinzögern mag. Bei weitgereistem LNG zieht nichtmal mehr das Argument von etwas weniger Treibhausgas-Ausstoß und die Gas-Verstromung ist viel zu teuer.
Für die optimale über den Tag verteilte Nutzung von Erneuerbaren im Sommer sind ohnehin Batteriespeicher die kosteneffiziente Lösung. Diese sind eh nötig und können dann genauso dafür verwendet werden über Dunkelflauten die Verbrauchskurve auf nicht schnell regelbare Kohlekraftwerke hin zu glätten. Die Argumente für noch mehr Gaskraftwerke sind durch die massiv gefallen Kosten für Batteriegroßspeicher ziemlich dünn geworden.
Richard_Wagner schrieb 08.07.26, 21:00
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Soweit wird die physische Gemengenlage für Rohöl immer schlimmer..
1) Russland wird für lange Zeit vom Rohölexport abgeschnitten sei da die Ukraine, neben Raffenrien, auch Exportinfrastruktur
erfolgreich angegriffen wird (Tanker, Ölterminal, Verteilerstation).
2) Der Iran wird die Straße weiterhin als Druckmittel benutzen und sicherlich länger diese sperren da DT wohl wieder
spontan Angriffe angeordnet hatt.
3) Seit der Öffnung der Straße von Hormus nur Schiffe Richtung Ausgang bewegt haben (iranische und freundlich gesinnte
Nationen ausgenommen)
4) Wahrscheinlich die USA die Notreserven der Armee freigeben werden (oder auch nicht).
Ich schätze die Dauer, unter der Voraussetzungen das keine Notvorräte der Armee freigegeben werden, con ca. 40 Tagen bis wirklich
die Lager der Raffenerien leer sind oder knapp werden.
Da die Ukraine zwischenzeitlich Angriffe bis zu 2500 km hinter die Front unternimmt gehe ich davon aus das noch mehr
(oder noch stärker zerstört werden) Energieinfrastruktur in Russland warm stillgelegt wird.
Bis überhaupt Russland wieder als Erzeuger auf den Markt kommt werden wohl Jahre vergehen, zumal sich auch die wirtschaftlichen
Tragfähigkeit in Frage gestellt wird.
Kappaklausi schrieb 07.07.26, 11:08
Öl wird wieder steigen. Siehe Crack Spread von über 60 Dollar. Der Markt ist so krass geshortet wie noch nie. Riecht ja sehr stark nach Manipulation. Alles wurde eingepreist und das GAP wurde geschlossen. Die Big Player haben die Kuh mit Shorts gemolken und nun wird demnächst mit Longs das gleiche gemacht.mitdiskutieren »
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