UBS stuft NOVO NORDISK auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 332 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Seine Schätzungen für den Pharmakonzern deckten sich in etwa mit den Markterwartungen, schrieb Matthew Weston am Freitag in seinem Ausblick. Bei der Abnehmepille "Wegovy" erwartet er allerdings wegen anziehender US-Nachfrage ein deutlich stärkeres Wachstum./rob/niw/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 15:55 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,60 % und einem Kurs von 43,12EUR auf Tradegate (13. Juli 2026, 13:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Matthew Weston

Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 332

Kursziel alt: 332

Währung: DKK

Zeitrahmen: N/A



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