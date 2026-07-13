Münchener Rüstungs-Startup ist jetzt mehr wert als mancher DAX-Konzern

Das Drohnen-Startup Helsing sammelt 1,8 Milliarden US-Dollar ein und wird mit 18 Milliarden US-Dollar bewertet. Damit ist das Münchner Unternehmen das am besten finanzierte Rüstungstechnik-Startup Europas.

Das 2021 gegründete Rüstungsunternehmen aus München hat sich von einem Softwareanbieter für Schlachtfeldanalysen zu einem Vollsortimenter entwickelt: Heute baut Helsing autonome Angriffsdrohnen, Unterwasser-Überwachungssysteme und KI-Plattformen für militärische Anwendungen. Die HX-2-Drohnen des Unternehmens sind bereits im Einsatz der ukrainischen Armee. An der Series-E-Runde beteiligten sich sowohl neue als auch bestehende Investoren. Zum Kreis gehören US-Wagniskapitalgeber wie Lightspeed Venture Partners, General Catalyst, Iconiq, Dragoneer Investment Group und Disruptive sowie die Investmentbanken Goldman Sachs und JPMorgan Chase. Auch der kanadische Pensionsfonds CPP Investments ist dabei. Helsing betont, das Unternehmen bleibe mehrheitlich in europäischer Hand.