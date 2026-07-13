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    Europas Drohnen-Hoffnung

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    Münchener Rüstungs-Startup ist jetzt mehr wert als mancher DAX-Konzern

    Das Drohnen-Startup Helsing sammelt 1,8 Milliarden US-Dollar ein und wird mit 18 Milliarden US-Dollar bewertet. Damit ist das Münchner Unternehmen das am besten finanzierte Rüstungstechnik-Startup Europas.

    Für Sie zusammengefasst
    Europas Drohnen-Hoffnung - Münchener Rüstungs-Startup ist jetzt mehr wert als mancher DAX-Konzern
    Foto: Eibner-Pressefoto/Ardan Fuessman - Eibner-Pressefoto

    Das 2021 gegründete Rüstungsunternehmen aus München hat sich von einem Softwareanbieter für Schlachtfeldanalysen zu einem Vollsortimenter entwickelt: Heute baut Helsing autonome Angriffsdrohnen, Unterwasser-Überwachungssysteme und KI-Plattformen für militärische Anwendungen. Die HX-2-Drohnen des Unternehmens sind bereits im Einsatz der ukrainischen Armee.

    An der Series-E-Runde beteiligten sich sowohl neue als auch bestehende Investoren. Zum Kreis gehören US-Wagniskapitalgeber wie Lightspeed Venture Partners, General Catalyst, Iconiq, Dragoneer Investment Group und Disruptive sowie die Investmentbanken Goldman Sachs und JPMorgan Chase. Auch der kanadische Pensionsfonds CPP Investments ist dabei. Helsing betont, das Unternehmen bleibe mehrheitlich in europäischer Hand.

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    Das frische Kapital soll genutzt werden, um KI-Plattformen in die Verteidigungsfähigkeiten weiterer Partnernationen zu integrieren. Die Nachfrage der Investoren habe das verfügbare Kontingent deutlich überstiegen, teilt Helsing mit.

    Die Runde reiht sich in einen breiteren Trend ein: Erst vergangene Woche erhielt der deutsche Drohnenhersteller Quantum Systems 1,2 Milliarden US-Dollar, was seine Bewertung auf rund 8 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppelte. In den USA sammelte Helsings Konkurrent Anduril im Mai 5 Milliarden US-Dollar bei einer Bewertung von 61 Milliarden US-Dollar ein. 

    Helsing ist unterdessen mit seinen 18 Milliarden US-Dollar Marktwert mehr wert als gestandene DAX-Konzerne wie Continental, Beiersdorf oder Symrise.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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