Jefferies belässt Siemens Energy auf 'Buy' - Ziel 215 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 152,1 auf Tradegate (13. Juli 2026, 13:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um -12,77 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,78 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 121,40 Mrd..

Siemens Energy zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 202,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 130,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 235,00EUR was eine Bandbreite von -14,46 %/+54,63 % bedeutet.