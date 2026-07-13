ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Siemens Energy auf 'Buy' - Ziel 215 Euro
- Jefferies hält Siemens Energy auf Buy 215 €
- Hitzewelle in den USA führte zu Spitzenlast 166 GW
- Notfallmaßnahmen und Backup für Rechenzentren stärken
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Siemens Energy mit einem Kursziel von 215 Euro auf "Buy" belassen. Die Hitzewelle in den USA Anfang Juli habe dem US-Netzbetreiber PJM einen neuen Spitzenlastrekord von 166 Gigawatt eingebracht, schrieb Lucas Ferhani in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Dessen daraus resultierende Warnmeldungen und erhaltene Notfallgenehmigungen, um den Bedarf zu senken - unter anderem durch die Umstellung großer Verbraucher wie etwa Rechenzentren auf Notstromversorgung - wertet der Experte positiv für Siemens Energy. Denn dies untermauere die Argumente für eine gasbefeuerte Stromerzeugung sowie dezentrale Energielösungen für Rechenzentren, um das Risiko von Stromausfällen zu vermeiden./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2026 / 18:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2026 / 18:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie
Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 152,1 auf Tradegate (13. Juli 2026, 13:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um -12,77 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,78 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 121,40 Mrd..
Siemens Energy zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 202,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 130,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 235,00EUR was eine Bandbreite von -14,46 %/+54,63 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 215 Euro
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Community Beiträge zu Siemens Energy - ENER6Y - DE000ENER6Y0
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Barclay‘s stuft ab und erhöht das Ziel - kopflos!
Die SE wird auch wirklich in jedes Ereignis reininterpretiert und reagiert.
Also Ruhe bewahren! Bis zum 5. August geht die SE eh seitwärts und wird getrieben von den News vom weltweiten Hühnerstall.