Das sind Goldmans Top-10-Aktien im Energiesektor

Ganz oben steht der Öl- und Gasförderer Devon Energy , dessen Aktie das Team wegen möglicher Firmenverkäufe und einer laufenden Portfolio-Bereinigung favorisiert. Kursziel: 53 US-Dollar, gut 20 Prozent über dem aktuellen Niveau.

Zehn Kandidaten, ein gemeinsamer Nenner: Goldman Sachs traut ihnen im Schnitt 26 Prozent Kurspotenzial zu. In der vierten Auflage ihrer "10 Buys"-Liste für den Energie- und Stromsektor bündeln die Analysten der US-Bank ihre Überzeugung in fünf Themenblöcken, von Fusionsfantasie bis Rechenzentrums-Boom.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Bei den Raffineriewerten bleibt Marathon Petroleum der Favorit, gestützt auf robuste operative Zahlen und wachsende Ausschüttungen der Pipeline-Tochter MPLX.

Unter den Ölmultis setzt Goldman auf eine Erholung bei Chevron und ConocoPhillips, die beide zuletzt hinter Konkurrenten wie Exxon zurückgeblieben seien, dabei aber solide Barmittelrückflüsse und wachsende Projekt-Pipelines vorweisen.

Im Servicesektor gelten Expro Group und TechnipFMC als unterschätzt, weil ihr hoher Anteil an internationalem und Offshore-Geschäft am Markt bislang zu wenig honoriert werde.

Den größten Schub erwarten die Analysten rund um den Strom- und Rechenzentrumsboom. Hier tauchen mit Nextpower, Kodiak Gas, Talen Energy und Williams gleich vier Werte auf der Liste auf.

Besonders zuversichtlich zeigt sich Goldman bei Talen Energy, dessen komplettes Kraftwerksportfolio im engen PJM-Markt an der US-Ostküste liegt. Wörtlich heißt es im Report, das Unternehmen habe "die direkteste Hebelwirkung jedes von uns abgedeckten unabhängigen Stromerzeugers" auf die knapper werdende Versorgung in der Region. Kursziel: 499 US-Dollar, ein Aufschlag von rund 36 Prozent.

Auch die bisherige Bilanz kann sich sehen lassen: Seit dem ersten Durchgang der Empfehlungsliste im November summiert sich die Kursentwicklung der jeweils zehn genannten Titel auf 32 Prozent, während der Branchenindex XLE im gleichen Zeitraum auf 26 Prozent kam und der marktbreite S&P 500 auf 16 Prozent.

Spitzenreiter unter den Einzelwerten war zuletzt der Baudienstleister Quanta Services, während der Erdgasförderer EQT die Liste nach unten zog.

Hier sind Goldmans Top-10-Picks im Überblick:

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





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