ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Bayer auf 'Hold' - Ziel 46 Euro
- Jefferies belässt Bayer auf Hold mit Ziel 46 Euro
- US-Urteil löst Fragen zur Aufspaltung von Bayer aus
- Bilanz und Pharmageschäft müssen erst gestärkt werden
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Bayer mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Hold" belassen. Nach dem positiven Urteil des Obersten Gerichts der USA zu den Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten habe es viele Frage zu einer Aufspaltung des Konzerns gegeben, schrieb Michael Leuchten am Sonntag. Er sieht zwar keinen Sinn darin, ein Pharma- und ein Agrarchemiegeschäft - wie bei Bayer - in einem Konglomerat zu vereinen. Doch die hohe Verschuldung und die deutlichen Mittelabflüsse schränkten die Optionen des Unternehmens ein. Vor weiteren Schritten sei eine Stärkung der Bilanz sowie des Pharmageschäfts erforderlich./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 10:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,90 % und einem Kurs von 49,79 auf Tradegate (13. Juli 2026, 13:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um -7,08 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +34,27 %.
Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 48,86 Mrd..
Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 54,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 46,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 62,00EUR was eine Bandbreite von -7,57 %/+24,57 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 46 Euro
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Moody´s hebt Ausblich an
....Eine Bayer-Sprecherin lehnte gegenüber MT Newswires eine Stellungnahme ab, wies jedoch darauf hin, dass die Zahl der offenen Multi-District-Litigation-Fälle (MDL) bei 200 liege und nicht bei 4.000.....
Mit dem SCOTUS Urteil und dem geplanten Vergleich sollten sich in naher Zukunft ja fast alle Klagen erledigt haben. Bayer hat jetzt alle Trümpfe in der Hand. Daher sehe ich die ausstehenden Klagen für Bayer und den Aktienkurs nicht als bedrohlich/belastend an.