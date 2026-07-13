Jefferies belässt Bayer auf 'Hold' - Ziel 46 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,90 % und einem Kurs von 49,79 auf Tradegate (13. Juli 2026, 13:53 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um -7,08 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +34,27 %.

Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 48,86 Mrd..

Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 54,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 46,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 62,00EUR was eine Bandbreite von -7,57 %/+24,57 % bedeutet.