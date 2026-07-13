JPMORGAN stuft K+S auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für K+S mit einem Kursziel von 13,70 Euro auf "Neutral" belassen. Angelina Glazova passte ihr Bewertungsmodell am Montag an jüngste Gespräche mit den Kasselern und bessere Preisentwicklungen an. Im Fokus beim Quartalsbericht Mitte August stünden zudem Updates bezüglich des jüngst übernommenen Salzgeschäfts von Qemetica./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 11:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 11:43 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,95 % und einem Kurs von 13,68EUR auf Tradegate (13. Juli 2026, 13:52 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Angelina Glazova

Analysiertes Unternehmen: K+S

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 13,70

Kursziel alt: 13,70

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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