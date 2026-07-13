Western Digital Aktienkurs sinkt weiter - 13.07.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Western Digital Aktie. Mit einer Performance von -5,20 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Western Digital ist ein führender US-Anbieter von Speicherlösungen (HDDs, SSDs, Flash-Speicher, Enterprise- und Cloud-Storage). Kernmärkte sind Rechenzentren, PCs, Consumer-Elektronik und Embedded-Anwendungen. Wichtige Wettbewerber: Seagate, Toshiba, Samsung, Micron, SK Hynix, Kioxia. Stärken: breite Produktpalette, vertikale Integration in Flash, starke Position im Enterprise- und Cloud-Segment.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Western Digital-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +68,54 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche ist die Western Digital Aktie damit um -2,38 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,51 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +226,81 % gewonnen.

Während Western Digital deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,89 %.

Western Digital Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,38 % 1 Monat -0,51 % 3 Monate +68,54 % 1 Jahr +758,56 %

Informationen zur Western Digital Aktie

Stand: 13.07.2026, 14:00 Uhr

Es gibt 345 Mio. Western Digital Aktien. Damit ist das Unternehmen 167,31 Mrd.EUR € wert.

Nach dem gefeierten Nasdaq-Debüt ist SK Hynix in Seoul um mehr als 15 Prozent abgestürzt. Auch Micron, SanDisk und Western Digital geraten unter Druck.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Micron Technology, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,65 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -9,95 %.

Western Digital Aktie jetzt kaufen?

Ob die Western Digital Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Western Digital Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.