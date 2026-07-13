Börsen Update
Börsen Update Europa - 13.07. - TecDAX stark +0,64 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX bewegt sich bei 25.099,76 PKT und steigt um +0,02 %.
Top-Werte: BASF +2,24 %, Deutsche Telekom +2,06 %, Deutsche Boerse +1,93 %
Flop-Werte: Infineon Technologies -1,79 %, Fresenius -1,49 %, MTU Aero Engines -1,22 %
Der MDAX bewegt sich bei 31.992,00 PKT und steigt um +0,04 %.
Top-Werte: IONOS Group +7,11 %, SILTRONIC AG +5,92 %, United Internet +4,41 %
Flop-Werte: Deutsche Lufthansa -1,79 %, Elmos Semiconductor -0,94 %, Nordex -0,90 %
Der TecDAX steht aktuell (13:18:52) bei 3.862,68 PKT und steigt um +0,64 %.
Top-Werte: IONOS Group +7,11 %, SILTRONIC AG +5,92 %, United Internet +4,41 %
Flop-Werte: Infineon Technologies -1,79 %, Elmos Semiconductor -0,94 %, Nordex -0,90 %
Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 6.276,72 PKT und steigt um +0,01 %.
Top-Werte: BASF +2,24 %, Deutsche Telekom +2,06 %, Deutsche Boerse +1,93 %
Flop-Werte: Infineon Technologies -1,79 %, ASML Holding -1,50 %, Nordea Bank Abp -1,36 %
Der ATX steht aktuell (13:55:56) bei 6.478,55 PKT und fällt um -0,10 %.
Top-Werte: EVN +0,96 %, OMV +0,92 %, Verbund Akt.(A) +0,87 %
Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -3,68 %, UNIQA Insurance Group -1,78 %, PORR -1,72 %
Der SMI bewegt sich bei 14.250,81 PKT und fällt um -0,17 %.
Top-Werte: Swisscom +1,57 %, Partners Group Holding +1,08 %, Kuehne + Nagel International +0,85 %
Flop-Werte: Sika -1,46 %, Logitech International -0,62 %, Roche Holding Bearer Participation Cert -0,44 %
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