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    ANALYSE-FLASH

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    Jefferies hebt Ziel für Tesla auf 400 Dollar - 'Hold'

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies hebt Kursziel für Tesla auf 400 US-Dollar
    • Einstufung bleibt auf Hold trotz Kursziel-Anhebung
    • Analyst Houchois hob Schätzungen nach Q2-Verkäufen
    ANALYSE-FLASH - Jefferies hebt Ziel für Tesla auf 400 Dollar - 'Hold'
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Tesla von 375 auf 400 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Philippe Houchois hob am Sonntag erneut seine Schätzungen, nachdem der Autoabsatz des zweiten Quartals die Erwartungen klar übertroffen habe./rob/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2026 / 12:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2026 / 12:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,87 % und einem Kurs von 354,1 auf Tradegate (13. Juli 2026, 13:56 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um +0,57 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,38 %.

    Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,33 Bil..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 470,83USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 400,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von +13,11 %/+41,38 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst:
    Kursziel: 400 US-Dollar

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 400,00$, was einem Rückgang von -1,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Bewertungs- und Risikoaspekte von Tesla: Skepsis, dass Robotaxi/Optimus nicht geliefert werden und das den Kurs massiv treffen könnte; Diskussion, dass Hype/Meme-Käufe die Kurse stützen; Warnungen vor ETFs/Fonds mit überbewerteten Titeln; Sicherheits- und Rechtsrisiken (Brände, Prozesse, NHTSA-Untersuchungen) sowie technische FSD-Schwächen (fehlende Sensorik, Fehlreaktionen, Folgen chinesischer Regulierungen) als fundamentale Risiken.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

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    dpa-AFX
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