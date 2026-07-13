ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt Ziel für Tesla auf 400 Dollar - 'Hold'
- Jefferies hebt Kursziel für Tesla auf 400 US-Dollar
- Einstufung bleibt auf Hold trotz Kursziel-Anhebung
- Analyst Houchois hob Schätzungen nach Q2-Verkäufen
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Tesla von 375 auf 400 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Philippe Houchois hob am Sonntag erneut seine Schätzungen, nachdem der Autoabsatz des zweiten Quartals die Erwartungen klar übertroffen habe./rob/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2026 / 12:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2026 / 12:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,87 % und einem Kurs von 354,1 auf Tradegate (13. Juli 2026, 13:56 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um +0,57 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,38 %.
Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,33 Bil..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 470,83USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 400,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von +13,11 %/+41,38 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 400 US-Dollar
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Community Beiträge zu Tesla - A1CX3T - US88160R1014
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Dümmster Spruch bei W:O.
Und wieder ein Schadensersatzprozess:
https://www.autoblog.com/news/tesla-lawsuit-claims-car-spontaneously-caught-fire-with-children-inside
Nokery muss jetzt ganz stark sein, denn China verpflichtet Hersteller zu physischen Schaltern: