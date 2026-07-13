Jefferies hebt Ziel für Tesla auf 400 Dollar - 'Hold'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,87 % und einem Kurs von 354,1 auf Tradegate (13. Juli 2026, 13:56 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um +0,57 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,38 %.

Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,33 Bil..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 470,83USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 400,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von +13,11 %/+41,38 % bedeutet.