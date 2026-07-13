Deep Sea Minerals Corp. gibt Dokumentarfilm-Video über die Tiefseebergbaubranche in Auftrag

Vancouver, British Columbia – 13. Juli 2026 / IRW-Press / Deep Sea Minerals Corp. (CSE: SEAS) (OTCQB: DSEAF) (FWB: X450) („Deep Sea Minerals“ oder das „Unternehmen“) – ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung von Projekten für kritische Mineralien aus der Tiefsee konzentriert – gibt die Veröffentlichung eines Dokumentarfilm-Videos mit dem Originaltitel „An Inside Look At The Deep Sea Mining Industry“ (Einblicke in die Tiefseebergbaubranche) bekannt, im dem James Deckelman, Chief Executive Officer des Unternehmens, zu Wort kommt.

Das Video „An Inside Look At The Deep Sea Mining Industry“ bietet einen Überblick über den aufstrebenden Sektor der Mineralvorkommen in der Tiefsee und beleuchtet die Rolle von polymetallischen Knollen als potenzielle Quelle kritischer Mineralien sowie die Entwicklung diversifizierter Lieferketten für Mineralien und deren weiter gefasste strategische Bedeutung für die Vereinigten Staaten und deren verbündete Volkswirtschaften.

Mit seinem Auftritt im Video beleuchtet Herr Deckelman die Sichtweise von Deep Sea Minerals auf die Möglichkeiten einer verantwortungsvollen Exploration von Mineralvorkommen am Meeresgrund, die Bedeutung des Austauschs mit den Behörden sowie die mögliche Rolle, die Tiefseemineralien bei der Deckung des zukünftigen Bedarfs an Metallen für die Bereiche Elektrifizierung, Energiespeicherung, moderne Fertigung, Verteidigungsanwendungen und Infrastruktur der Zukunft spielen könnten.

Deep Sea Minerals hat das Video im Zuge seines Programms zur Anlegersensibilisierung, Aufklärung und Unternehmenskommunikation in Auftrag gegeben. Aus Sicht des Unternehmens gewinnen Tiefseemineralien in einem breiteren makroökonomischen Kontext, wo es um die sichere Versorgung mit kritischen Mineralien, die Resilienz der Lieferketten und den Bedarf an neuen Quellen strategischer Metalle geht, immer mehr an Bedeutung.

„Kritische Mineralien sind nicht mehr nur ein Bergbauthema, sondern eine Frage der wirtschaftlichen Sicherheit, der Industriepolitik und der nationalen Sicherheit“, so James Deckelman, Chief Executive Officer von Deep Sea Minerals Corp. „Wir haben dieses Video in Auftrag gegeben, um den Sektor der Tiefseemineralien näher zu erläutern und zu erklären, warum polymetallische Knollen in einer Zeit, in der Regierungen und Industriebetriebe nach zusätzlichen Quellen strategischer Metalle suchen, zunehmend an Bedeutung gewinnen. Obwohl die Branche noch in den Kinderschuhen steckt und von umfangreichen regulatorischen, technischen, umweltbezogenen und kommerziellen Anforderungen und Risiken beeinflusst wird, halten wir es für wichtig, zu einer fundierteren öffentlichen Diskussion beizutragen.“

Deep Sea Minerals Corp. konzentriert sich bei seinen strategischen Maßnahmen auf die Weiterentwicklung der Explorationsinitiativen, die Inanspruchnahme relevanter Behördenverfahren, den Aufbau von Beziehungen zu Experten und Umweltdienstleistern sowie die Positionierung des Unternehmens als Akteur, der sich an der potenziellen Entwicklung einer verantwortungsvollen Tiefseebergbaubranche beteiligt. Dem Unternehmen ist es nach wie vor ein Anliegen, seine Aktivitäten mit den geltenden Gesetzen und Umweltauflagen, den Erwartungen der Interessengruppen und den Offenlegungsstandards für börsennotierte Unternehmen abzustimmen.

Offenlegung in Bezug auf das in Auftrag gegebene Video und die damit verbundenen Werbeinhalte

Das Video ist als bezahlter Content zu Werbezwecken und zur Anlegersensibilisierung zu betrachten und sollte nicht als unabhängige redaktionelle Berichterstattung, Investment Research, Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Behalten von Wertpapieren bzw. als Ersatz für die fortlaufenden Offenlegungsberichte des Unternehmens angesehen werden.

Das Video mit Herrn Deckelman wurde vom Unternehmen im Rahmen eines Dienstleistungsvertrags am 21. Januar 2026 zwischen der Firma Efrat LLC und dem Unternehmen (der „Dienstleistungsvertrag“) in Auftrag gegeben und bezahlt. Gemäß dem Dienstleistungsvertrag hat das Unternehmen der Firma Efrat LLC in Zusammenhang mit der Produktion, redaktionellen Bearbeitung, Veröffentlichung, Bewerbung und/oder dem Vertrieb des Videos ein Barhonorar von rund 30.000 USD bezahlt. Efrat LLC hat das Video in den sozialen Medien verbreitet und das Unternehmen kann von Zeit zu Zeit auch bezahlte Medien, digitale Werbung, Social-Media-Promotion, Plattformen zur Anlegersensibilisierung und andere Marketingkanäle nutzen, um das Video zu verbreiten oder zu bewerben. Efrat LLC hat seine Verpflichtungen im Rahmen des Dienstleistungsvertrags erfüllt und somit wurde der Dienstleistungsvertrag nach der vereinbarten Laufzeit beendet.

Die Geschäftsadresse von Efrat LLC lautet 28 Sunset Cove, Newport Coast, CA 92657, Vereinigte Staaten. Der Geschäftsführer Herr Neev Efrat ist per E-Mail (byneevefrat@gmail.com) bzw. telefonisch unter der Telefonnummer (818) 697-2854 erreichbar. Die Firma Efrat LLC und ihre Führungskräfte stehen in keinem Abhängigkeitsverhältnis zum Unternehmen.

Aktuelles aus dem Unternehmen

Das Unternehmen hat eine zweite Verlängerung seiner Investor-Relations- und Marketingvereinbarung mit Capital Gain Media Inc. („CGM“) mit Wirkung zum 9. Juli 2026 vereinbart, die ursprünglich am 24. Februar 2026 bekannt gegeben und erstmals am 4. Juni 2026 verlängert worden war. CGM wird auch in Zukunft Leistungen in den Bereichen Anlegersensibilisierung, digitales Marketing, Content-Entwicklung und damit verbundene Kommunikationsdienste erbringen, um die Kapitalmarktinitiativen des Unternehmens zu unterstützen. Die zweite Verlängerung gilt für bis zu 90 Tage ab dem Datum der Verlängerung bzw. bis das zugewiesene Marketingbudget aufgebraucht ist. Das Unternehmen hat für die zweite Verlängerung der Laufzeit ein Marketingbudget in Höhe von 100.000 USD zuzüglich anfallender Steuern im Voraus entrichtet.

Die Geschäftsadresse von CGM lautet 1111 West Hastings Street, 15. Stock, Vancouver, V6E 2J3. Der Geschäftsführer Herr Graham Colmer ist unter der E-Mail-Adresse admin@capitalgainmedia.com erreichbar. CGM und seine Führungskräfte stehen in keinem Abhängigkeitsverhältnis zum Unternehmen.

ÜBER DEEP SEA MINERALS CORP.

Deep Sea Minerals Corp. ist ein Unternehmen, das sich mit der Exploration und Erschließung von Meeresbodenmineralien befasst und dessen Hauptaugenmerk auf die Bewertung von Möglichkeiten zur Sicherung der zukünftigen Versorgung mit kritischen Mineralien durch den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Tiefsee-Mineralvorkommen gerichtet ist.

Die Strategie des Unternehmens ist auf die Identifizierung von Jurisdiktionen und geologischen Gegebenheiten mit potenziellem Vorkommen von polymetallischen Knollensystemen fokussiert, die bekanntermaßen Kombinationen von Metallen enthalten, die für die Verteidigung, die industrielle Fertigung, die Infrastruktur für saubere Energie, fortschrittliche Elektronik und Lieferketten im Bereich der künstlichen Intelligenz relevant sein könnten. Diese Meeresbodenressourcen stellen einen weitestgehend unerschlossenen Teil der globalen Mineralversorgung dar und rücken weltweit immer mehr ins Zentrum politischer, wissenschaftlicher und regulatorischer Aufmerksamkeit.

Im Rahmen dieses Prozesses hat das Unternehmen erste Gespräche mit ausgewählten Regierungen und Behörden im Pazifikraum aufgenommen, um potenzielle Wege für zukünftige Explorationsinitiativen zu prüfen, vorbehaltlich der geltenden internationalen, nationalen und umweltrechtlichen Rahmenbedingungen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens: https://www.deepseamineralscorp.com

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IM NAMEN DES BOARDS

“James A. Deckelman”

James A. Deckelman, Chief Executive Officer

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James A. Deckelman

Chief Executive Officer

Tel.: 1-281-467-1279

E-Mail: info@deepseamineralscorp.com

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Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln unsere derzeitigen Einschätzungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider, unterliegen Risiken und Ungewissheiten und basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar vom Unternehmen zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen als angemessen erachtet werden, jedoch naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, politischen und gesellschaftlichen Ungewissheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. 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Die Deep Sea Minerals Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,83 % und einem Kurs von 0,600EUR auf Tradegate (13. Juli 2026, 12:50 Uhr) gehandelt.

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