UBS stuft VODAFONE auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vodafone mit einem Kursziel von 95 Pence auf "Sell" belassen. Angesichts der anhaltend schwachen Entwicklung im deutschen Breitbandgeschäft dürften die Serviceumsätze hierzulande moderat zurückgehen, schrieb Polo Tang am Freitag. Außerdem dürfte sich der Trend weiter verschlechtern, da der positive Effekt aus dem National-Roaming-Abkommen mit 1&1 wegfalle./niw/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 13:46 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 13:46 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vodafone Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,52 % und einem Kurs von 1,341EUR auf Tradegate (13. Juli 2026, 13:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Polo Tang

Analysiertes Unternehmen: VODAFONE

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 0,95

Kursziel alt: 0,95

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m

