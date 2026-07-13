UBS stuft Freenet Namensaktien auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Freenet mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Neutral" belassen. Das Chance-Risiko-Verhältnis sei bei den Aktien des Mobilfunk- und TV-Anbieters mittlerweile ausgeglichen, schrieb Polo Tang am Freitag. Die anstehenden Quartalszahlen dürften durchwachsen ausfallen./niw/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 13:46 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 13:46 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 23,88EUR auf Tradegate (13. Juli 2026, 14:06 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Polo Tang

Analysiertes Unternehmen: Freenet Namensaktien

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 25

Kursziel alt: 25

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

