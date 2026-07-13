UBS stuft 1&1 auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für 1&1 mit einem Kursziel von 25,80 Euro auf "Neutral" belassen. Der Telekommunikationsanbieter sei auf Kurs zu seinen Jahreszielen, schrieb Polo Tang am Freitag. Bessere Breitband-Trends träfen auf schlechtere Mobilfunk-Trends./niw/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 13:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 13:46 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 13:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 13:46 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die 1&1 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,49 % und einem Kurs von 20,75EUR auf Tradegate (13. Juli 2026, 12:33 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Polo Tang
Analysiertes Unternehmen: 1&1
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 25,80
Kursziel alt: 25,80
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Polo Tang
Analysiertes Unternehmen: 1&1
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 25,80
Kursziel alt: 25,80
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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