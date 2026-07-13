UBS stuft UNITED INTERNET AG auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für United Internet mit einem Kursziel von 31,80 Euro auf "Buy" belassen. Die Aktie des Internetdienstleisters sei eine günstigere Möglichkeit, um an der Wertentwicklung von 1&1 und Ionos teilzuhaben, schrieb Polo Tang am Freitag./niw/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 13:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 13:46 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 13:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 13:46 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die United Internet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,08 % und einem Kurs von 24,50EUR auf Tradegate (13. Juli 2026, 13:53 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Polo Tang
Analysiertes Unternehmen: UNITED INTERNET AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 31,80
Kursziel alt: 31,80
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Polo Tang
Analysiertes Unternehmen: UNITED INTERNET AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 31,80
Kursziel alt: 31,80
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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