UBS stuft UNITED INTERNET AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für United Internet mit einem Kursziel von 31,80 Euro auf "Buy" belassen. Die Aktie des Internetdienstleisters sei eine günstigere Möglichkeit, um an der Wertentwicklung von 1&1 und Ionos teilzuhaben, schrieb Polo Tang am Freitag./niw/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 13:46 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 13:46 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die United Internet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,08 % und einem Kurs von 24,50EUR auf Tradegate (13. Juli 2026, 13:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Polo Tang

Analysiertes Unternehmen: UNITED INTERNET AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 31,80

Kursziel alt: 31,80

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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