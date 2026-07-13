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    EU-Staaten können Düngemittel-Preise abfedern

    Für Sie zusammengefasst
    • EU erlaubt höhere Vorauszahlungen an Landwirte
    • Bis zu 80 Prozent Zuschüsse für Düngermehrkosten
    • Zölle ausgesetzt bis Mai 2027 mit 60 Mio Einsparung
    EU-Staaten können Düngemittel-Preise abfedern
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BRÜSSEL (dpa-AFX) - Landwirte in der EU können wegen der gestiegenen Düngemittelpreise mehr EU-Geld vorgestreckt bekommen. Die Agrarminister der EU-Staaten gaben in Brüssel das finale grüne Licht für einen entsprechenden Vorschlag der EU-Kommission aus dem Juni. Vergangene Woche hatte das Europaparlament bereits im Eilverfahren zugestimmt. Die Verordnung wird bald im Amtsblatt der EU veröffentlicht und tritt am Tag danach in Kraft.

    Die EU-Staaten können demnach die Vorauszahlungen auf Direktzahlungen an aktive Landwirte erhöhen und in diesem Jahr schon früher zahlen. Sie können zudem flexibler bestimmen, wie sie ihre Budgets für Direktzahlungen im kommenden Jahr gestalten. Die Mitgliedstaaten können betroffene Landwirte außerdem besonders unterstützen, um einen Teil der zusätzlichen Kosten für Düngemittel abzufedern. Zuschüsse von bis zu 80 Prozent der zusätzlichen Kosten sind möglich.

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    Agrarsektor unter Druck

    Die EU will damit sicherstellen, dass Landwirte Düngemittel für die nächste Anbausaison kaufen können. "Die jüngsten Störungen der globalen Lieferketten und die stark gestiegenen Düngemittelpreise haben unseren Agrarsektor erheblich unter Druck gesetzt", teilte Irlands Agrarminister Martin Heydon mit. Irland hat derzeit die Präsidentschaft des Rats der EU inne.

    Insbesondere der Preis für Stickstoffdünger ist stark von Erdgas abhängig und angesichts des Kriegs im Nahen Osten und der Sperrung der Straße von Hormus gestiegen. 30 Prozent der Stickstoff- und 70 Prozent der Phosphatdünger, die in der EU verwendet werden, werden nach Angaben der EU-Kommission importiert. Da Landwirte in der EU höhere Kosten in der Regel nicht weitergeben könnten, setzten viele weniger Dünger ein, so die Behörde. Eine geringere Ernte sei das Ergebnis.

    Bestimmte Zölle bereits ausgesetzt

    Damit Landwirte günstiger an bestimmte importierte Düngemittel kommen, hat die EU bereits zeitlich begrenzt die Standardzölle auf Einfuhren mehrerer wichtiger Stickstoffdüngemittel und Vorprodukte für deren Herstellung ausgesetzt. Bis Ende Mai 2027 können so nach früheren Angaben der Europäischen Kommission rund 60 Millionen Euro an Einfuhrzöllen gespart werden.

    Die EU-Kommission hat im Juni zudem weitere Maßnahmen vorgeschlagen, um den Düngemittelproblemen zu begegnen. Insgesamt sollen 540 Millionen Euro zusätzlich für die Krisenbewältigung zur Verfügung stehen, von denen voraussichtlich rund 60 Millionen Euro in Deutschland ankommen./wea/DP/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,86 % und einem Kurs von 49,81 auf Tradegate (13. Juli 2026, 14:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um -7,42 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +34,27 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 48,86 Mrd..

    Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 54,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 46,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 62,00EUR was eine Bandbreite von -7,56 %/+24,60 % bedeutet.





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    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bayer eingestellt.

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    dpa-AFX
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