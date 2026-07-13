Integral Metals kündigt für 2026 geplantes Bohrprogramm auf dem Projekt KAP in den Northwest Territories an

Calgary, Alberta, 13. Juli 2026 / IRW-Press / Integral Metals Corp. (CSE: INTG | OTC: ITGLF | FWB: ZK9) (das „Unternehmen“ oder „Integral“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Durchführung eines Diamantbohrprogramms auf seinem Projekt KAP („KAP“ oder das „Projekt“) in den Mackenzie Mountains in den kanadischen Northwest Territories beabsichtigt. Es wird angenommen, dass KAP ein System vom Mississippi Valley-Typ („MVT“) und/oder vom Typ einer Karbonatverdrängungslagerstätte („CRD“) umfasst. Ziel des Bohrprogramms ist die genauere Bewertung des Potenzials für eine Zink-Gallium-Germanium-Mineralisierung auf dem Projekt, wobei die Bohrlöcher auf die Erprobung der Kontinuität, Geometrie und möglichen Erweiterungen der mineralisierten Zonen ausgelegt sind, die bei den historischen Explorationsarbeiten und dem Feldprogramm von Integral im Jahr 2025 ermittelt wurden. Die Arbeiten sollen zur weiteren Verfeinerung des geologischen Modells und der Weiterentwicklung des Projekts für die künftige Exploration beitragen.

„Das Projekt KAP bietet nach wie vor eine spannende Gelegenheit im Bereich der kritischen Minerale, denn die Zinkmineralisierung ist mit Gallium und Germanium vergesellschaftet, zwei Metallen mit Bedeutung für fortschrittliche Technologien und die Lieferkettensicherheit“, so Paul Sparkes, CEO von Integral Metals. „Im Anschluss an das letztjährige Programm und die jüngste technische Überprüfung besteht der nächste Schritt unserer Ansicht nach darin, KAP durch weitere Bohrungen voranzutreiben, wobei der Schwerpunkt auf der Verbesserung unseres Verständnisses der Kontinuität, der Geometrie und des Umfangs der Mineralisierung liegen wird.“

Das von Integral 2025 absolvierte Bohrprogramm bestätigte eine Mineralisierung in der Main Zone und lieferte wichtige Informationen zu den geologischen Kontrollen, der Ausrichtung und der Verteilung der mineralisierten Horizonte (siehe Pressemitteilung vom 4. Dezember 2025). Das bevorstehende Programm soll auf diesen Arbeiten aufbauen und Bereiche erproben, in denen zusätzliche Bohrungen zur Bestätigung der Kontinuität zwischen historischen und jüngeren Bohrabschnitten, der Bewertung möglicher Erweiterungen des mineralisierten Systems und zu künftigen technischen Studien beitragen könnten. Das Programm steht noch unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, der Finanzierung, der Logistik, der Witterungsbedingungen und anderen Betriebsfaktoren. Weitere Details zum Programm werden bekannt gegeben, sobald diese festgelegt wurden.