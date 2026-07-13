Jefferies belässt Fraport auf 'Buy' - Ziel 95 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,09 % und einem Kurs von 70,95 auf Tradegate (13. Juli 2026, 14:21 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um -9,19 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,13 %.

Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 6,57 Mrd..

Fraport zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4300 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 87,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 77,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 96,00EUR was eine Bandbreite von +8,37 %/+35,12 % bedeutet.