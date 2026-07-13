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    Konferenz in Brüssel bringt fast 900 Millionen Euro für Gaza

    Für Sie zusammengefasst
    • Knapp 900 Millionen Euro für Wiederaufbau in Gaza
    • Wiederaufbau: Wasser, Sanitär, Gesundheit, Energie
    • Brüsseler Gebertreffen mit 65 Staaten, Reformbedingung
    Konferenz in Brüssel bringt fast 900 Millionen Euro für Gaza
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BRÜSSEL (dpa-AFX) - Deutschland und andere internationale Geber haben knapp 900 Millionen Euro für den Wiederaufbau des Gazastreifens zugesagt. Das teilte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen zu einem Treffen von 65 Unterstützerstaaten und Organisationen in Brüssel mit. Sie sprach von einem bewegenden Erfolg.

    Ziel der Gaza-Initiative ist es, die Bemühungen um den Wiederaufbau des vom Krieg in weiten Teilen zerstörten Küstenstreifens zu intensivieren und zu koordinieren. Es geht demnach um die Grundversorgung der Zivilbevölkerung mit Wasser- und Sanitäranlagen, die Beseitigung und Entsorgung von Trümmern und Müll sowie die Wiederherstellung von Gesundheits-, Energie-, Landwirtschafts- und Ernährungssystemen.

    Bei dem Treffen der Gebergruppe in Brüssel waren laut EU-Angaben auch der Ministerpräsident der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA), Mohammed Mustafa, sowie erstmals Ali Shaath, der Vorsitzende der Übergangsverwaltung in Gaza, dabei. Für den von US-Präsident Trump gegründeten sogenannten Friedensrat war Nikolaj Mladenow eingeladen.

    Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas betonte, dass die Unterstützung der EU an Reformen der Autonomiebehörde gekoppelt sei. Seit 1994 hat die EU nach eigenen Angaben fast 30 Milliarden Euro an Hilfsgeldern zur Verfügung gestellt./mib/DP/mis






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