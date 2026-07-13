IsoEnergy veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2025 und bekräftigt damit sein Bekenntnis zu verantwortungsvollem Wachstum
Toronto, ON, 13. Juli 2026 / IRW-Press / IsoEnergy Ltd. („IsoEnergy“ oder das „Unternehmen“) (NYSE American: ISOU; TSX: ISO) – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/isoenergy-lt ... – freut sich, die Veröffentlichung seines Nachhaltigkeitsberichts für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (der „Bericht“) bekannt zu geben. Der Bericht hebt die kontinuierlichen Fortschritte des Unternehmens bei der Integration von Umweltverantwortung, Partnerschaften mit indigenen Völkern und lokalen Gemeinschaften, der Personalentwicklung sowie soliden Governance-Praktiken in seinem wachsenden Uranportfolio in Kanada, den USA und Australien hervor. Während IsoEnergy von der Exploration in Richtung einer potenziellen Produktion voranschreitet und seine operative Präsenz ausweitet, verdeutlicht der Bericht das Engagement des Unternehmens für verantwortungsbewusstes Wachstum und langfristige Wertschöpfung. Der vollständige Bericht ist unter https://www.isoenergy.ca/sustainability/ verfügbar.
Highlights
- Umweltverantwortung und operative Exzellenz :
- In allen Projekten wurden keine meldepflichtigen Umweltvorfälle verzeichnet.
- Ein zweijähriges Basisprogramm zur Wasserqualität und Hydrologie am Larocque-East-Projekt des Unternehmens wurde abgeschlossen und lieferte wichtige Umweltdaten zur Unterstützung künftiger Bewertungen, Genehmigungsverfahren und der Projektfortführung.
- Fortsetzung der Aktivitäten zur Umweltüberwachung, Schadensminderung, Rekultivierung und Renaturierung in allen Explorationsprojekten.
- Verbesserung der Wassermanagement-Infrastruktur in der Tony-M-Mine des Unternehmens durch die Installation von Fernüberwachungssystemen, wodurch die Betriebssicherheit und die Umweltüberwachung verbessert wurden.
- Schaffung gemeinsamer Werte durch Partnerschaften mit indigenen Gemeinschaften und deren Einbindung:
- 46 % der kanadischen Explorationsausgaben des Unternehmens flossen an indigene Unternehmen und Auftragnehmer.
- Erreichung einer Beschäftigungsquote von indigenen Arbeitskräften am Projektstandort von 78 % in Québec und 33 % in Saskatchewan.
- Der Anteil der Beschaffung bei indigenen Unternehmen betrug 75 % der Explorationsausgaben des Unternehmens in Québec und 42 % in Saskatchewan.
- Unterstützung des historischen Starts der Starsailor-Rakete im Rahmen des Matoush-Projekts in Zusammenarbeit mit Space Concordia und der Cree-Nation von Mistissini.
- Investitionen in Bildung, Ausbildung und Gemeinschaftsinitiativen, darunter Schulbesuche an der „ “ und der Tony-M-Mine, ein Stipendium für Mineralexploration in Zusammenarbeit mit dem Northlands College sowie das Sponsoring von Gemeinschaftsveranstaltungen in Saskatchewan und Québec.