IsoEnergy veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2025 und bekräftigt damit sein Bekenntnis zu verantwortungsvollem Wachstum

Toronto, ON, 13. Juli 2026 / IRW-Press / IsoEnergy Ltd. („IsoEnergy“ oder das „Unternehmen“) (NYSE American: ISOU; TSX: ISO) – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/isoenergy-lt ... – freut sich, die Veröffentlichung seines Nachhaltigkeitsberichts für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (der „Bericht“) bekannt zu geben. Der Bericht hebt die kontinuierlichen Fortschritte des Unternehmens bei der Integration von Umweltverantwortung, Partnerschaften mit indigenen Völkern und lokalen Gemeinschaften, der Personalentwicklung sowie soliden Governance-Praktiken in seinem wachsenden Uranportfolio in Kanada, den USA und Australien hervor. Während IsoEnergy von der Exploration in Richtung einer potenziellen Produktion voranschreitet und seine operative Präsenz ausweitet, verdeutlicht der Bericht das Engagement des Unternehmens für verantwortungsbewusstes Wachstum und langfristige Wertschöpfung. Der vollständige Bericht ist unter https://www.isoenergy.ca/sustainability/ verfügbar.