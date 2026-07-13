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    CHAPTERS Group Elevates 2026 Organic Growth Outlook; Invites to 2026 CM Day

    CHAPTERS raises its 2026 ambitions, sharpening growth targets and inviting investors to a key Capital Markets Day in Hamburg this July.

    CHAPTERS Group Elevates 2026 Organic Growth Outlook; Invites to 2026 CM Day
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • CHAPTERS now expects 2026 organic growth of adjusted operating EBITDA above 22%.
    • The previous outlook was mid-teens.
    • CHAPTERS confirms 2026 organic revenue growth in the high single digits, with organic recurring revenue growth above that.
    • CHAPTERS will host its 2026 Capital Markets Day on July 15, 2026 at 3:00 p.m. CEST in Hamburg.
    • Registration for the live webcast is available via the registration link.
    • The release is dated 13 July 2026.

    The next important date, "Hauptversammlung" — "annual general meeting (AGM)" (or more generally: "general meeting" / "shareholders' meeting," depending on context)., at CHAPTERS Group is on 16.07.2026.

    The price of CHAPTERS Group at the time of the news was 40,28EUR and was up +0,06 % compared with the previous day.


    CHAPTERS Group

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    ISIN:DE0006618309WKN:661830
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