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    ANALYSE-FLASH

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    Deutsche Bank hebt DocMorris auf 'Buy' und Ziel auf 11,5 Franken

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Bank hebt Kursziel DocMorris auf 11,50
    • Aktien hochgestuft von Hold auf Buy Q2 positiv erwartet
    • TeleClinic Potenzial unterschätzt Kapitalrisiko gesunken
    ANALYSE-FLASH - Deutsche Bank hebt DocMorris auf 'Buy' und Ziel auf 11,5 Franken
    Foto: Zur Rose Group AG

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für DocMorris von 5,50 auf 11,50 Franken angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Ergebnisse des zweiten Quartals dürften positiv überraschen, schrieb Jan Koch in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Der Experte sieht auch Potenzial für eine Anhebung der Jahresprognosen der Versand-Apotheke. Das Risiko einer Kapitalmaßnahme sei gesunken und der Fokus der Anleger richte sich zunehmend auf das Gewinnwachstum und die Verbesserungen beim Barmittelzufluss. Zudem werde das Potenzial des Online-Arzt-Service TeleClinic weiterhin unterschätzt./rob/la/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 08:09 / CET

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    DocMorris AG (ex zur Rose)

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    ISIN:CH0042615283WKN:A0Q6J0
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie

    Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +15,41 % und einem Kurs von 10,69 auf Lang & Schwarz (13. Juli 2026, 14:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie um +7,06 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +25,77 %.

    Die Marktkapitalisierung von DocMorris AG (ex zur Rose) bezifferte sich zuletzt auf 557,01 Mio..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,5556CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000CHF und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000CHF was eine Bandbreite von +3,48 %/-15,33 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Deutsche Bank
    Kursziel: 11,5 Euro



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