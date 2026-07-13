Deutsche Bank hebt DocMorris auf 'Buy' und Ziel auf 11,5 Franken

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie

Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +15,41 % und einem Kurs von 10,69 auf Lang & Schwarz (13. Juli 2026, 14:38 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie um +7,06 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +25,77 %.

Die Marktkapitalisierung von DocMorris AG (ex zur Rose) bezifferte sich zuletzt auf 557,01 Mio..

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,5556CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000CHF und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000CHF was eine Bandbreite von +3,48 %/-15,33 % bedeutet.